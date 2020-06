AGRICOLTURA

ROVIGO Fiumi e canali si sono ingrossati a causa delle intense precipitazioni: lo rileva Coldiretti Veneto sulla base dei dati Arpav. I corsi d'acqua della bassa pianura veneta, in particolare quelli del Polesine, pur sempre deficitari, stanno aumentando i livelli idrici (il Po a Ficarolo ha ripreso +0,5 metri) e l'Adige segna a Badia un innalzamento di poco inferiore a 1 metro negli ultimi due giorni, anche se rimane al di sotto dell'altezza media. Peraltro, le scarsissime precipitazioni primaverili in provincia di Rovigo hanno determinato un indice di precipitazioni standard corrispondente ad estremamente siccitoso da marzo a maggio 2020. L'agricoltura polesana fa i conti con una siccità che non si vedeva da tempo in primavera e col rischio di non aver abbastanza acqua per l'irrigazione, fattori che mettono a repentaglio i raccolti di ortaggi, frutta e cereali. Ad esprimere tutta la sua preoccupazione è anche il presidente di Confagricoltura Rovigo Stefano Casalini. «Non ricordo di aver mai visto una stagione così: l'ultima vera pioggia caduta risale a fine marzo e comunque era arrivata dopo un lungo periodo di siccità dice Chi ha potuto irrigare perché dotato di impianto ha iniziato a farlo già a inizio aprile, e i grani e le bietole hanno già ricevuto due irrigazioni». I grani che non hanno ricevuto acqua sono più bassi di 10-15 centimetri rispetto a quelli irrigati, l'orzo sta già imbiondendo, la soia non ha ancora potuto essere piantata mentre per il mais è stato addirittura necessario rifare la semina. «Finora il granoturco riesce a sopravvivere per le temperature non ancora alte, ma se non potrà ricevere concime e acqua in questa fase in cui si forma la spiga la produzione sarà compromessa», aggiunge Casalini, secondo il quale si salveranno in parte solo i raccolti di chi è partito subito con l'irrigazione. Chi l'ha fatto sta però sostenendo costi importanti, poichè ha consumato anche quello che avrebbe dovuto servire per l'estate. «Sarà impossibile effettuare i secondi raccolti, perché partiamo senza riserve d'acqua». La siccità avrà effetti devastanti anche sulla produzione di frutta: in aprile-maggio i frutti iniziano a prendere turgidità e ingrossare, ma restano piccoli se non vengono idratati. Disastrose le previsioni per il kiwi: Giorgio Ferrighi, produttore di Giacciano con Baruchella, stima perdite dal 50 al 90 per cento anche a causa della gelata di aprile. Un colpo di freddo che ha danneggiato gravemente anche mele e pere, con perdite stimabili al momento tra il 30 e il 50 per cento.

