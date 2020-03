LITIGIO LUNGO IL CORSO

ROVIGO Due donne che si picchiano violentemente: volano schiaffi, prese per il collo. Urla belluine. Le due si accapigliano prima in corso del Popolo, poi una scappa. L'altra la riacciuffa e la violenta baruffa continua ancora in largo Libertà, verso via Miani. Tutto avviene di mattina, attorno alle 10, lasciando attoniti quanti si trovano ad assistere alla brutale scena.

I RETROSCENA

Dietro a questa esplosione di violenza, non solo una banale scenata di gelosia, ma storie di violenze, di sfruttamento, di corpi venduti e di Paesi abbandonati. Di esistenze segnate dal dolore e dalla disillusione, dalla forza di superare ostacoli inimmaginabili e dalla rabbia repressa che a un tratto esplode. È successo ieri e a ricostruire sia il fatto in sé che quello che vi stava dietro sono stati gli uomini della Squadra volanti, immediatamente intervenuti dopo la segnalazione allarmata dei testimoni del parapiglia fra le due donne, entrambe di origini nigeriane.

ATTACCO DI GELOSIA

La scintilla che ha innescato il diverbio, poi sfociato nella sua manifestazione più violenta, sembra essere stata una questione sentimentale, innestatasi su una convivenza già problematica fra le due donne. Una delle due, infatti, vive a Padova, ma si appoggiava dalla connazionale che invece vive a Rovigo. Il litigio è scoppiato in corso del Popolo, proseguendo poi fino a largo Libertà. Sono volati schiaffi e una delle due, pesantemente malmenata dall'altra, è stata anche presa per il collo con decisione. È anche ricorsa alle cure mediche, con un referto di pochi giorni di prognosi. Tale da non far scattare, quindi, la denuncia d'ufficio per lesioni. Dovrà essere lei, eventualmente, a presentare un esposto-querela verso la connazionale. Che, tuttavia, è stata comunque denunciata per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità, perché è risultata essere irregolare.

IN ITALIA CON L'INGANNO

È stata lei a raccontare la propria storia ai poliziotti, spiegando di essere arrivata in Italia nei primi anni Duemila, tramite una persona che le aveva promesso un lavoro e che invece le ha poi presentato un conto di ben 60mila euro per il viaggio, obbligandola quindi a prostituirsi per saldare il proprio debito. Il lavoro promesso, quindi, non era altro che quello della akwuna, prostituta in dialetto Igbo. L'uomo in questione, uno dei tanti ogà, un magnaccia, è riuscito a sfruttarla senza essere da lei denunciato e lei, ancora oggi, dice di non ricordarne il nome. La donna ha iniziato a vendere il proprio corpo per le strade di Bergamo. Fino a quando, nel 2006, non è riuscita a scappare e a trasferirsi in provincia di Padova. Senza però far emergere quanto aveva subìto e senza regolarizzare la propria posizione. Una storia purtroppo ricorrente.

IL FENOMENO

Nel rapporto di Actionaid La migrazione femminile dalla Nigeria si sottolinea che «il numero di donne nigeriane vittime di tratta e sfruttate sui marciapiedi italiani è stato sempre consistente: le donne adulte e minori nigeriane transitate, entrate e uscite dai circuiti dello sfruttamento dal 2001 al 2009, sono state tra le 23.200 e le 26.500, dati raccolti con estrema difficoltà, poiché il fenomeno è sommerso». La Nigeria è il Paese più popoloso dell'Africa ed uno dei più ricchi.

IN POLESINE

In Polesine c'è una radicata e integrata comunità nigeriana, circa 800 persone, oltre 500 delle quali residenti a Rovigo. Una presenza che nel tempo si è consolidata ed integrata. Per questo è stato un fulmine a ciel sereno l'arresto, lo scorso dicembre, proprio a Rovigo, di Gbidy Trinity, 23 anni, da parte della Mobile di Rovigo, nell'ambito di un'operazione coordinata dalla Dda di Bari, culminata con 32 ordinanze di custodia cautelare in carcere per altrettanti nigeriani, ritenuti responsabili, con vari ruoli, di associazione mafiosa finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, alla tratta di esseri umani, alla riduzione in schiavitù, alle estorsioni, alla violenza sessuale e allo sfruttamento della prostituzione.

Francesco Campi

