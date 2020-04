Litigare con i vicini, senza mascherina, costituisce un'infrazione. E quindi scatta la multa. A maggior ragione dal momento che la lite è degenerata addirittura in uno scambio di sputi, vietatissimo dalle norme anti-contagio. E ora le parti potrebbero anche denunciarsi portando la questione su tavoli giudiziari.

INTERVENTO DELLA VOLANTE

È successo venerdì in città Rovigo; a sedare gli animi è intervenuta la Polizia, che ha verificato se le due famiglie litiganti fossero in isolamento domiciliare, ma così non era. In quel caso le conseguenze sarebbero state anche peggiori della sanzione. Invece si è trattato di un alterco condotto senza mascherina a distanza ravvicinata con qualche spintone e, appunto, sputi da entrambe le parti - da sanzionare secondo le norme in vigore per contrastare la diffusione del Coronavirus. Questa attività si somma ai 44 controlli eseguiti dalla Polizia nella giornata di venerdì, dei quali 7 si sono trasformati in sanzioni. I Carabinieri, nella medesima giornata, hanno elevato in Polesine 22 sanzioni amministrative a persone che hanno violato le disposizioni in vigore: è scattata quindi la tolleranza zero nei confronti delle persone che non indossano le mascherine e i dispositivi obbligatori (mascherina e guanti sono ora obbligatori ogni qualvolta si esce da casa).

DATI REGIONALI

In tutto il Veneto, dal 10 marzo al 15 aprile, sono state controllate complessivamente 24.669 persone, di cui sanzionate 994 e oltre 400 denunciate. Sempre in ambito regionale, il Dipartimento della pubblica sicurezza ha verificato 53.909 aziende ed elevato 27 sanzioni, denunciando 19 titolari di esercizi commerciali.

R.Pau.

