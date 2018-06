Lite sui revisori dei conti: Gibin minaccia le dimissioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ECOAMBIENTEROVIGO In Ecoambiente si torna a litigare. La conflittualità, covata sotto la cenere è riesplosa in occasione dell'assemblea per la nomina dei revisori dei conti della partecipata che gestisce in house il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti in Polesine. Sembrava una formalità, invece i soci, ovvero il Comune di Rovigo, che possiede il 66% delle quote e il Consorzio Rsu, che raggruppa tutti e 50 i Comuni e ha il 34%, non hanno trovato l'accordo. Il socio di maggioranza, infatti, rappresentato dal sindaco...