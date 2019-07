Lite in famiglia con coltello: sparito il marito

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROVIGO Litigano furiosamente poi lei, incinta, estrae un coltello da cucina per difendersi, lui rimane ferito a una mano e scappa di casa senza più tornare. È una vicenda dai contorni ancora fumosi quella successa martedì sera in centro e sulla quale la polizia sta indagando. Protagonista una coppia di giovani stranieri, di etnia rom. Tra i due è scoppiata una lite per motivi non ancora chiari. Quella che in un primo momento sembrava una discussione come tante altre, ben presto ha preso una piega inaspettata. L'uomo avrebbe cercato...