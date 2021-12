ADRIA

ll sindaco Omar Barbierato chiede scusa al capogruppo Lega Paolo Baruffaldi. A dieci giorni dalle pesanti accuse lanciate dai banchi del consiglio comunale, con la spada di Damocle sopra la testa di una querela per diffamazione per aver attaccato Baruffaldi sul piano professionale, Barbierato, mercoledì sera, in sede di civico consesso, ha fatto una repentina retromarcia per cercare di evitare di essere querelato. «Vorrei scusarmi con il consigliere Baruffaldi - ha detto Barbierato - per le parole che ho usato sulla questione Mecenati. Vorrei sottolineare che il mio ragionamento voleva essere esclusivamente politico. Se vuole cogliere questo mio avviso».

Il fatti sono noti. Durante i lavori del penultimo consiglio comunale, mentre si stava discutendo, su richiesta delle minoranze, la delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, che ha stabilito l'inefficacia della nomina della consigliera comunale di Ibc Graziella Bovolenta in fondazione Mecenati, il sindaco aveva attaccato a spada tratta Baruffaldi. «Baruffaldi, - aveva sottolineato Barbierato - ha creato problemi alla Mecenati. Non pochi problemi ha creato la sua scelta di rinunciare al suo ruolo di tecnico incaricato dalla fondazione per la pratica Enea per il bonus fiscale. Lei ha messo in difficoltà la fondazione e ha creato serie difficoltà per aver rinunciato da un incarico avuto dal precedente consiglio di amministrazione. Avrei inoltre delle domande da porre sugli appartamenti locati agli studenti del conservatorio Buzzolla e sulla biblioteca del conservatorio. Vorrei chiedere se è stato fatto il controllo dei Vigili del fuoco sulla biblioteca».

Baruffaldi aveva subito respinto l'accusa: «Nessun danno è stato creato. La fondazione non ha perso un euro. Mi riservo però di procedere nei suoi confronti per diffamazione. Quello che ha detto, in una seduta pubblica, è molto grave».

Ora per Baruffaldi la questione è chiusa. «Potrei ritenere chiusa la faccenda con le scuse del sindaco».

G.Fra.

