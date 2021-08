Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

POLITICAROVIGO Dov'è la coerenza del sindaco Gaffeo, che diede le dimissioni per la bocciatura della mozione Medioevo che oggi sconfessa, promuovendo sia l'aumento di volumetria che l'accordo di programma: ad affermarlo sono i consiglieri comunali Marco Bonvento, Silvia Menon, Mattia Milan e Damiano Sette della Lista civica Menon, dopo il voto all'unanimità che mercoledì in consiglio comunale ha approvato la mozione per la sottoscrizione...