(R. Mer.) Commercianti in difficoltà, ma gli aiuti del Comune tardano ad arrivare. È la denuncia che avanzano all'amministrazione i consiglieri Silvia Menon, Marco Bonvento, Mattia Milan e Damiano Sette. «Gli esercenti di Rovigo costretti a chiudere i loro negozi nel 2020 per il lockdown, hanno fatto domanda a novembre 2020 per una buona iniziativa del Comune, un contributo una tantum di 500 euro. Il 31 dicembre scorso il Comune istituiva...