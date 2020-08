L'UNIVERSO LEGHISTA

ROVIGO «Non sono deluso di non essere candidato con la lista della Lega o di Zaia». Michele Aretusini, capogruppo leghista nel parlamentino rodigino e candidato a un posto in Regione a Venezia, lo afferma in una nota diramata a tutta la stampa in risposta a una domanda non qui posta, ovvero se fosse deluso per il mancato inserimento nelle due liste che i sondaggi suggeriscono maggiori chance di vittoria.

«In queste ore, immediatamente successive alla pubblicazione delle liste elettorali del gruppo Lega, mi si chiede se io sia deluso, come capogruppo della Lega in consiglio comunale a Rovigo, per non essere stato inserito nella lista ufficiale del mio partito, ma nella Lista Veneta Autonomia. La mia risposta è chiara, semplice e non potrebbe essere diversa: non sono assolutamente deluso. Anzi, sono profondamente grato al presidente Luca Zaia e ai vertici regionali del mio partito per avermi preso in considerazione».

Aretusini, alla sua seconda esperienza come consigliere comunale, corre in lista insieme a Nina Burduja, Wander Furlan, Lothar Zamana e Alessandra Piombo. Alle Amministrative dello scorso anno ha ottenuto 220 preferenze, arrivando secondo in lista a soli due voti dal giovane Lorenzo Rizzato.

