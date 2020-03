BADIA POLESINE

Il Lions di Badia in prima fila per raccogliere fondi e acquistare materiali per affrontare l'emergenza sanitaria. Il club Adige Po si è attivato promuovendo una raccolta fondi interna e in due giorni, grazie anche al contributo del Crab, il Centro ricreativo anziani badiesi, e della Società operaia di Badia si è raggiunta la somma di 3mila euro. «A questa iniziativa racconta il presidente del club altopolesano Giorgio Soffiantini - si sono prontamente associati anche i Lions della provincia e grazie alle competenze di Barbara Pedone, socia di Badia, l'attenzione si è focalizzata sui presidi che in questo momento scarseggiano facendo operare il personale sanitario con rischio personale».

L'INIZIATIVA

Per questo sono stati presi contatti con la direzione generale dell'azienda sanitaria rodigina che ha confermato la necessità di tutti i presidi per la protezione personale. Gabriele Poletti del Lions Santa Maria Maddalena, Giorgio Soffiantini del gruppo badiese, Luigi Marangoni del club di Rovigo e Bartolomeo Amidei del Lions Contarina hanno quindi messo a disposizione 12mila euro per l'acquisto del materiale. «Inizialmente osserva Soffiantini - i Lions si erano concentrati sulle mascherine ma per questi presidi i tempi per reperirle si prospettavano troppo lunghi. Per questa ragione con la somma raccolta nei prossimi giorni verranno consegnate gratuitamente all'Ulss 5 di Rovigo 100 visiere in policarbonato, 250 litri di gel disinfettante in confezione ospedaliera e 180 occhiali protettivi in policarbonato. Un risultato importante che, nella situazione di drammaticità attuale, vuole essere un aiuto innanzitutto per i nostri operatori sanitari che impegnati in prima linea a tempo pieno si espongono a rischi personali elevatissimi».

Federico Rossi

© RIPRODUZIONE RISERVATA