LINEE ELETTRICHE

ROVIGO Terna ha pubblicato ieri l'avviso per l'avvio della procedura di autorizzazione del progetto della nuova linea elettrica in cavo interrato a 132 kV tra la stazione elettrica Adria Sud in Veneto e la cabina primaria di Ariano in Emilia Romagna. Il nuovo collegamento, della lunghezza di circa 18 chilometri, contribuirà a superare le attuali limitazioni della rete locale rendendo più sicuro ed efficiente il servizio di trasmissione dell'energia nell'area di Rovigo e Ferrara. Il progetto prevede anche l'adeguamento dell'esistente stazione elettrica Adria Sud, con l'installazione di nuovi componenti.

IL PROGETTO

La pubblicazione contiene l'elenco delle particelle interessate dalla nuova opera. Gli interventi riguardano la Regione Veneto con i Comuni di Adria, Taglio di Po e Ariano nel Polesine, in provincia di Rovigo, e la Regione Emilia Romagna con il Comune di Mesola, in provincia di Ferrara. I proprietari dei fondi coinvolti possono prendere visione della documentazione progettuale al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero dellAmbiente e della tutela del Territorio e del Mare, nei municipi di Adria, Taglio di Po, Ariano nel Polesine e Mesola, nonché presentare osservazioni ai Ministeri competenti entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso.

