Limiti al traffico, nessuna multa al debutto

AMBIENTEROVIGO Primo giorno antismog senza multe e con tanta pioggia. Con l'inizio del mese è entrata in vigore l'ordinanza comunale per il contrasto all'inquinamento atmosferico e le forze dell'ordine hanno già cominciato i controlli per far rispettare le limitazioni del traffico, ma nel primo giorno non sono state elevate sanzioni. Prossimamente saranno aggiornati i cartelli stradali che indicano quali veicoli possono accedere al territorio comunale.LE LIMITAZIONIOttobre ha portato con sé le caratteristiche dell'autunno: il cielo plumbeo,...