LIMITAZIONI

ROVIGO Il primo giorno di zona rossa ha visto una città deserta. A un anno di distanza, il capoluogo da ieri si ritrova a fare i conti con la maggior parte delle attività chiuse e le rigide restrizioni agli spostamenti. I bar che hanno deciso di rimanere aperti per l'asporto sono in numero ridotto rispetto alla scorsa settimana. Più di qualche attività ha deciso di non aprire fino a Pasqua. «Con il giallo almeno si riusciva a lavorare - spiegano Enrico e Aser Portesan del Caffè Nazionale - in mattinata abbiamo registrato la metà dei clienti. In molti sono in smart working, dal momento che le scuole sono chiuse, dunque non prenotano la colazione o il pranzo. Stiamo aperti per fornire un servizio, ma ci rimettiamo: con la città vuota non si riesce nemmeno a coprire le spese. Il numero delle persone che circolano, rispetto alla settimana scorsa, si è ridotto drasticamente». «Ancora tre settimane rosse non le possiamo reggere - interviene anche Paolo Lorenzi del Caffè Dersut - restiamo aperti, ma non si lavora. Se i ristori sono quelli ipotizzati nel Dpcm, siamo davvero al ridicolo, stiamo parlando di elemosina. Con il 20% non riusciamo a coprire le spese, figuriamoci a comprare la merce».

NEGOZI A MEZZO SERVIZIO

Tra le attività aperte ieri in centro anche il negozio di intimo Tezenis, sotto i portici di piazza Vittorio Emanuele. «Siamo aperti, ma alcuni capi non li possiamo vendere - spiega la responsabile Alessia Campesan - per esempio le tute e i maglioni. Via libera, invece, per l'intimo, pigiami e calzini. Metà del personale è a casa, non c'è tanto movimento in città. Stiamo ragionando anche sulla riduzione dell'orario di apertura». Aperte anche le librerie e le cartolerie del centro. «I clienti non mancano - sottolinea Giancarlo della libreria Ubik di piazza Vittorio Emanuele - ovviamente se c'è meno gente al lavoro negli uffici, si riduce anche l'afflusso nelle attività aperte. Faremo l'orario spezzato per questo periodo, durante la pausa pranzo c'è poca gente in giro».

PASTI CONSEGNATI

Intorno a mezzogiorno in città hanno iniziato a circolare le bici dei driver per la consegna del pranzo negli uffici riamasti aperti, un servizio offerto anche dalle pizzerie al taglio, oltre che dai bar e ristoranti. «L'asporto non ci permette di coprire le spese - evidenzia Luca Bazzan del ristorante Da Marco - ci aspettano tre settimane di poco lavoro. Come tutti i miei colleghi, restiamo aperti con l'asporto per esserci, ma a volte abbiamo limpressione di chiedere la carità lavorando in questo modo. I ristoranti, con le dovute precauzioni, potevano rimanere aperti almeno per la pausa pranzo, per dare un posto a sedere ai tanti lavoratori che non si sono fermati».

DUBBI SUGLI SPOSTAMENTI

Con lo scattare della zona rossa, molte persone non sanno come comportarsi in merito agli spostamenti e si rivolgono al comando della Polizia locale per chiedere informazioni sulla possibilità o meno di raggiungere i negozi della città rimasti aperti. Ieri pomeriggio il governatore Luca Zaia, nella sua pagina Facebook, ha chiarito che ci si può spostare dal Comune di residenza anche per andare a fare acquisti in una delle attività rimaste aperte, se quest'ultima non è presente nel proprio comune. Nell'incertezza e nel timore di incappare in una pesante sanzione, in molti decidono di rinviare gli acquisti al termine del lockdown, oppure si affidano a internet. «I negozi di materiale fotografico possono restare aperti - spiega un commerciante del centro - un mio cliente da fuori Comune può venire a stamparsi delle fotografie anche se non si tratta di un'esigenza legata al lavoro? Non sappiamo nemmeno noi che indicazioni dare. L'ultima volta abbiamo chiamato la Prefettura per chiedere chiarimenti».

Se per i negozi le regole della zona rossa sono poco chiare, va meglio per i supermercati, dove l'unica indicazione è quella di accedere limitatamente a un membro per famiglia, oltre all'uso della mascherina. Da ieri i clienti sono tornati a disinfettare i carrelli e a fare la spesa con i guanti, la paura delle varianti e le problematiche emerse con i vaccini hanno alimentato il clima di incertezza e di paura in merito alla terza ondata di pandemia.

Roberta Merlin

