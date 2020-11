VISITE A DISTANZA

ROVIGO La pandemia da Coronavirus non ferma le attività di orientamento scolastico del liceo Paleocapa. Come la didattica, nel liceo rodigino saranno online anche le azioni per promuovere scelte efficaci negli studenti di terza media verso il passaggio all'istruzione secondaria di secondo grado, coinvolgendo le loro famiglie per la maggiore consapevolezza del rapporto che lega le scelte scolastiche e professionali ai progetti di vita.

L'ORIENTAMENTO

Al Paleocapa le iniziative di orientamento sono al momento due. La prima, Scuola aperta, proporrà cinque incontri attraverso Google meet, con un docente che presenterà l'istituto, mentre altri tre insegnanti illustreranno gli indirizzi di studio (liceo scientifico, scienze applicate e liceo sportivo) e tre studenti faranno da tutor per ogni indirizzo. Il programma di Scuola aperta 2020 è in calendario il venerdì dalle 18.30 alle 20, il 27 novembre e poi il 4, l'11 e il 18 dicembre, e infine l'8 gennaio: le iscrizioni avvengono accedendo al link https://forms.gle/o5oaeo66tVpD5Uvd6.

LEZIONI ONLINE

La seconda iniziativa di orientamento scolastico è Pomeriggi al Paleocapa e risponde alla domanda Hai dei dubbi sulle materie di studio?. Per rispondere, il liceo rodigino offre la possibilità di frequentare lezioni online dedicate: saranno tenute in diretta dai docenti dell'istituto affiancati da studenti, con la possibilità così di chiedere direttamente informazioni sull'organizzazione della scuola e di capire le peculiarità di ogni indirizzo. Informatica, Filosofia, Matematica, Scienze, Latino, Fisica e Scienze motorie sono le materie che si potranno seguire nei mini-stage in diretta Google meet. Le lezioni durano 45 minuti e ci si iscrive entro il 27 novembre sempre dal sito Internet della scuola: da lunedì 30 novembre cominceranno le attività.

Nicola Astolfi

