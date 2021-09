Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LAVOROROVIGO Nel primo mese dallo sblocco dei licenziamenti, a oggi si può ancora dire che non c'è stato un crollo della diga. In Polesine, tra il 30 giugno e il 31 luglio, i lavoratori con contratto a tempo indeterminato licenziati per motivi economici sono stati 13 quest'anno, rispetto ai 60 nello stesso periodo del 2019, e ai 41 del 2018, quando non c'era lo stop introdotto dal decreto Cura Italia, poi prorogato dai decreti successivi,...