Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

INDUSTRIAROVIGO Il caso della Guerrato Spa approda al tavolo regionale. Come avevano già anticipato i rappresentanti delle tre single sindacali, nel corso della conferenza stampa svoltasi due settimane fa, c'erano 45 giorni di tempo, dal ricevimento della lettera da parte della nuova proprietà pescarese, relativa ai 19 licenziamenti, per trattare con l'azienda. Poi, i sindacati ne avevano altri trenta, per andare a parlare in Regione a...