Libri e musica, da Cibotto al rapper

L'EVENTOROVIGO Fai un salto. Questo lo slogan dell'edizione 2018 di Rovigoracconta, la quinta. Un invito a muoversi, per scatenare la fantasia e la creatività. Un'idea di cultura dinamica e non da libri polverosi. I direttori artistici Mattia Signorini e Sara Bacchiega hanno presentato ieri il festival, in Gran Guardia.MAGGIO RODIGINOPrima tappa del Maggio Rodigino, Rovigoracconta tornerà dal 3 al 6 maggio. Il programma è a ogni edizione più ricco, sia in termini di nomi che di estensione del festival: quest'anno (con oltre 70 eventi e...