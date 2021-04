Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ADRIAFesta della Liberazione nel segno di Arduino Nali e nel ricordo di Ferdinando Milani per la comunità di Adria. È stato il sindaco Omar Barbierato a ricordare le due figure recentemente scomparse durante le celebrazioni per il 76° anniversario del 25 aprile.La cerimonia, in piazzetta san Nicola, ha visto la deposizione di una corona d'alloro al monumento ai caduti alla presenza di una rappresentanza delle associazioni...