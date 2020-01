Liberamente insieme propone il quarto anno dei corsi di politica

POLITICA

ROVIGO Ritorna il corso sui Linguaggi della politica di Liberamente insieme, l'associazione presieduta da Antonio Schiro. Giunto alla quarta edizione, il corso vuole focalizzarsi sulla sanità locale e sulla gestione delle aziende partecipate. «Siamo nel sistema da qualche anno e c'è stato un crescendo, vogliamo continuare così anche nel 2020 - spiega Schiro - il modello fin qui adottato e che ha dato soddisfazione è lo stesso anche per quest'anno. Il nostro target, come sempre, è quello degli under 40 che ha fatto o sta facendo una esperienza politica in un ente, oppure un giovane che muove i suoi primi passi in politica e vuole confrontarsi. In ogni caso, è un corso aperto a tutti, anche chi è della società civile. Al termine ci sarà una verifica attraverso una tesina, cui seguiranno un attestato e un riconoscimento. L'anno scorso è stato un viaggio a Bruxelles, ma per questo non sappiamo ancora cosa sarà. Ci sarà spazio anche per gli auditori, ovvero persone che sono interessate ad ascoltare e assistere alla lezione. Le lezioni saranno su La gestione politico amministrativa nei comuni e nelle partecipate pubbliche, Più pubblico o più privato nella sanità veneta?, L'Italia ed il Polesine sempre più anziani e meno culle, che fare?, Rovigo perennemente cenerentola del Veneto: è possibile cambiare?, Crisi della o nella democrazia? e infine Il nuovo disordine mondiale: un atlante geopolitico per il XXI Secolo».

I relatori sinora confermati saranno Cristiano Corazzari, Diego Crivellari, Antonio Compostella e Francesco Noce. La partecipazione è gratuita e si svolgeranno tutti il sabato mattina tra le 9.30 e le 12.30.

A.Luc.

© RIPRODUZIONE RISERVATA