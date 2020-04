LEZIONI A DISTANZA

ROVIGO «Non è stato semplice. Ma ce l'abbiamo fatta». La dirigente scolastica del Comprensivo 2 Maria Vigna traccia un primo bilancio della didattica a distanza che da due mesi raccoglie nelle aule virtuali di computer e tablet circa mille studenti che frequentano la scuola secondaria e primaria dell'Istituto. «Gli insegnanti stanno facendo un lavoro davvero enorme con i ragazzi spiega Vigna - Le lezioni virtuali e la didattica a distanza è infatti riuscita a raggiungere, nel nostro caso, il 95% degli studenti. Davvero pochi, circa una trentina, i bambini e i ragazzi che non sono rimasti in contatto con la scuola per carenza di strumentazione». «In questi giorni fa sapere la preside - abbiamo consegnato circa 35 tra pc e tablet agli alunni che ne erano privi e dunque le lezioni a distanza, nelle prossime settimane, potranno essere seguite anche dagli studenti che avevamo perso per strada».

TECNICO A DISPOSIZIONE

A disposizione di insegnanti e famiglie, inoltre, un tecnico informatico che fornisce supporto in caso di problemi relativi all'utilizzo del registro elettronico e delle diverse App utili ai ragazzi per seguire le lezioni in rete.

RODAGGIO COMPLETATO

«Finalmente possiamo tirare il fiato spiega anche la dirigente del Comprensivo 1 Rita Pasqualini - È stato davvero difficile trovarci, da un giorno all'altro, a gestire le lezioni da casa. All'inizio, come ogni cosa nuova, si è generato il caos. Un po' alla volta gli insegnanti e le famiglie hanno imparato a utilizzare i nuovi strumenti di didattica e ora, a un mese e mezzo circa dallo stop alle lezioni, la macchina procede spedita, anche dal punto di vista delle valutazioni degli studenti». Tornare in aula a maggio? «Lo trovo davvero difficile spiega la Pasqualini - Siamo in attesa del decreto per il 4 maggio per capire se ci sarà un ritorno in aula oppure un rinvio a settembre. Diversi genitori però mi hanno spiegato che, in caso di ritorno in aula immediato, sono pronti a non mandare i figli a scuola per paura di possibili contagi da Covid-19. A questo punto, credo sia davvero difficile pensare ad una riapertura delle scuole a maggio, anche se comprendo i disagi di tante famiglie».

IGIENIZZAZIONE DELLE AULE

Un altro problema è poi la sanificazione degli edifici scolastici. «Abbiamo ricevuto 4 mila euro per igienizzare le aule - fa sapere la dirigente del Comprensivo 1 -, non sappiamo però se iniziare subito con le pulizie oppure aspettare quando verrà fissata la data effettiva del rientro in classe degli studenti per non vanificare l'efficacia del trattamento di sanificazione che andremo a fare all'interno delle diverse scuole della Commenda».

PREPARAZIONE DEGLI ESAMI

Nel frattempo gli insegnanti si stanno preparando per organizzare l'esame di terza media, quest'anno ridotto a una tesina.

RIENTRO SCAGLIONATO

E sul fronte di un possibile ritorno in aula a settembre scaglionato i dirigenti scolastici sono molto cauti, in quanto servirebbero molti più insegnanti e personale ausiliario.

