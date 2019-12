Lezioni di salvataggio per i genitori con l'Avis

PORTO VIRO

L'Avis di Porto Viro si è fatta promotrice di un servizio a favore dei genitori degli alunni che frequentano le scuole dell'infanzia e primarie. Con la preziosa collaborazione del medico di pronto soccorso e di anestesia e rianimazione Monica Moro, è stato effettuato un corso incentrato sulla manovra di Heimlich sulla disostruzione, opportunità resa concreta anche grazie alla disponibilità del dirigente scolastico del comprensivo, Massimiliano Beltrame che ha subito accolto la proposta. Il primo della serie di appuntamenti programmati dall'associazione si è tenuto nella scuola dell'infanzia di via Nello Fregnan con una quarantina di genitori. Ciascuno ha così potuto provare le manovre per il soccorso che il medico ha spiegato durante la particolare lezione. Al termine dell'iniziativa, della durata di tre ore, i partecipanti hanno ringraziato l'Avis invitando la presidente Paola Cattuzzo a proseguire con l'organizzazione di attività così utili. La programmazione continuerà a gennaio e a febbraio nelle scuole dell'infanzia paritarie di Donada, Scalon e Taglio di Donada, come già concordato con i responsabili dei rispettivi plessi.

