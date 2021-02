DISAGIO SCOLASTICO

ROVIGO Di cosa hanno bisogno i nostri adolescenti in questo inedito contesto segnato dalla pandemia? Di fronte a questo interrogativo riprende quota Sinergie per un viaggio sicuro, progetto selezionato dall'impresa sociale Con i Bambini e finalizzato al contrasto dei fenomeni dell'abbandono e della dispersione scolastica in Polesine. Tra i primi enti partner a ripartire, con una proposta rimodulata per far fronte alle nuove necessità, c'è l'agriturismo Corte Carezzabella di San Martino di Venezze, che ha pianificato il progetto Ri-Uscire per rispondere al bisogno degli adolescenti di rimettere in gioco il proprio corpo, i rapporti e le emozioni, trovando stimoli nuovi e motivazioni. È destinato a chi è in difficoltà nel mantenere il ritmo della scuola, ma anche a chi sente il bisogno di conoscersi meglio. La scommessa educativa è coinvolgere un piccolo gruppo di ragazze e ragazzi dai 14 ai 17 anni all'interno della fattoria di Corte Carezzabella, un ambiente non convenzionale, lontano dalle modalità organizzative tipiche della scuola. Il percorso si articola in una serie di laboratori che consentono di imparare attraverso attività manuali e attraverso la riflessione, secondo l'approccio formativo caratteristico dell'outdoor education e dell'apprendimento esperienziale. Alla natura e alle attività a essa collegate si affiancano proposte legate ai linguaggi del teatro e dell'espressività corporea, grafica e narrativa.

Il programma prevede due incontri pomeridiani a settimana a partire da metà marzo e tre avventure in natura di una giornata. La partecipazione al progetto è gratuita, come anche il viaggio per raggiungere la sede delle attività. Ri-Uscire sarà presentato durante un incontro in videoconferenza in programma oggi alle 19. È invitato a partecipare chiunque sia in contatto con adolescenti potenzialmente interessati all'iniziativa, quindi genitori, insegnanti, professionisti psicopedagogici e animatori. Il link per accedere all'incontro si può trovare sul sito e sulla pagina Facebook di Corte Carezzabella. Per adesioni e informazioni edu.cortecarezzabella@gmail.com.

