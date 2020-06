IL SONDAGGIO

ROVIGO Sulla didattica a distanza il 10,3% degli studenti dice che non è per niente d'accordo nel ritenere efficaci le lezioni e così dà solo 1 punto di gradimento. Mentre il 4,1% (95 studenti) è completamente d'accordo nel ritenere le lezioni efficaci, e valuta la didattica online con il punteggio massimo: 5 punti. Tra i due estremi c'è il resto delle risposte (2.004), con punteggi da 2 a 4. Il grado di soddisfazione, invece, si misura così. Hanno assegnato 1 e si sono detti per niente soddisfatti 212 alunni (9,1%). Mentre il giudizio è molto soddisfatto (punteggio 5) per 101 studenti (4,3%). E il resto? Sulla didattica a distanza offerta dalla propria scuola il bicchiere è mezzo vuoto o mezzo pieno? Da 1 a 5, il resto dei voti sono 2 nel 19,5% delle risposte e poi 3 per il 44,5% (pari a 1.042 studenti), e 4 per il 22,6% (cioè 529 allievi).

Sono alcuni dei risultati raccolti grazie ai 2.341 studenti polesani delle scuole superiori che hanno partecipato al sondaggio sulla didattica a distanza organizzato dalla Consulta provinciale degli studenti. Va precisato che i questionari raccolti rappresentano poco più del 26% della popolazione scolastica censita nelle secondarie statali di secondo grado a inizio anno in Polesine (2.341 allievi rispetto a 8.810). L'iniziativa, promossa in collaborazione con il Coordinamento regionale delle consulte degli studenti, ha raccolto in modo anonimo una serie di dati sulle nuove dinamiche didattiche degli ultimi mesi.

Solo per il 24% degli studenti delle superiori la didattica a distanza ha funzionato nel rispetto dell'orario scolastico così com'era prima dell'emergenza sanitaria. Oltre il 69%, cioè 1.558 studenti sul totale degli intervistati in Polesine, ha fatto lezioni o verifiche di pomeriggio, mentre il 13,4% (302 studenti) anche la domenica o in altri giorni festivi. Le lezioni, a volte, hanno superato la durata prevista dall'orario, segnalano 1.531 studenti. E riguardo al carico di studio assegnato con la didattica online, la maggioranza (1.635 studenti) propende a pensare che sia insostenibilmente aumentato o giù di lì, secondo i 5 di punteggio equivalenti a questo giudizio che è stato espresso da 621 studenti. La scala di valutazione sul carico di studio parte infatti da 1 (drasticamente diminuito) che è il giudizio espresso solo da 11 studenti (0,5%), e sale progressivamente con 601 risposte pari a 3 di punteggio (per cui, in pratica, il carico di studio non è né diminuito né aumentato) e 1.014 risposte con 4 di punteggio (43,3%) più vicine dunque al 5 che significa insostenibilmente aumentato.

Alla domanda invece Quante ore al giorno trascorri davanti al pc per seguire le lezioni, studiare e svolgere i compiti assegnati?, le risposte degli studenti polesani sono in maggioranza Tra 4 e 6 ore (46%). Il 33% ha risposto Tra 6 e 8, e 224 studenti (10%) hanno superato le 8 ore giornaliere. Spesso le piattaforme utilizzate per la didattica a distanza sono cambiate: è vero che la maggioranza (63%) ne ha utilizzate una o due, ma il 35% da tre a cinque. Poi, il 5% degli studenti non possiede ancora tutto il materiale necessario alla didattica a distanza, mentre il 77% aveva già tutto il necessario all'inizio dell'emergenza. Il 15,5% invece l'ha dovuto comprare, e nel 2,6% dei casi (60 studenti) è stata la scuola a fornire quanto serviva.

Altre difficoltà sono derivate dalla connessione Internet: sempre secondo la scala di punteggio da 1 (equivalente a mai avuto difficoltà, registrato nel 10,4% delle risposte) a 5 (ho sempre avuto difficoltà), gli studenti che hanno espresso 4 di punteggio sono stati 661 (28,2%) e quelli che hanno avuto sempre difficoltà di connessione sono stati 192 (8,2%). Ultima domanda, ma non meno importante: Pensi che la didattica a distanza possa sostituire la scuola tradizionale?. Il 28% dice no e il 39% ritiene che possa funzionare solo in situazioni emergenziali come con il Covid-19. Solo il 3,8% (90 studenti su 2.341) hanno risposto sì a questa domanda.

