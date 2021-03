LEZIONI A RISCHIO

ROVIGO Il rischio di un ritorno alla didattica a distanza totale sembra concreto anche per il Polesine, dove le scuole si preparano a quest'eventualità e in alcuni casi la auspicano, dato il rialzo del numero di casi di Covid-19 tra gli studenti.

LE CIFRE

I numeri relativi ai contagi nella provincia di Rovigo per ora concedono ancora un po' di margine prima che si debba provvedere al passaggio alla didattica a distanza per il 100 per cento degli studenti dalla seconda media in su, ma non sono affatto rosei. Considerando che per il distretto sanitario di Rovigo la quota attualmente rilevata è di 224 contagi ogni 100mila abitanti e per quello di Adria 188, e pensando alla velocità con cui il Sars-Cov-2 si diffonde, il raggiungimento della fatidica quota di 250 contagi ogni 100mila abitanti è un rischio che non si può escludere.

LE REAZIONI

Nel mondo della scuola non regna l'ottimismo, anche perché molti istituti polesani stanno toccando con mano il nuovo aumento dei contagi riscontrando un incremento dei casi indice, ovvero di studenti con accertata positività che hanno contratto il virus fuori da scuola, solitamente in famiglia o da amici. Casi che nella quasi totalità degli episodi si rivelano isolati grazie al rispetto delle regole anti-contagio nelle scuole, ma che comportano ovviamente l'applicazione dei protocolli sanitari di verifica. In questo scenario la dirigente scolastica Maria Elisabetta Soffritti, che dirige l'Iis Munari comprendente il liceo artistico di Castelmassa, l'Ipsaa Bellini di Trecenta e l'Ipsia Bari di Badia Polesine, non nasconde la sua forte preoccupazione.

I DIRIGENTI

«Il virus galoppa e lo vediamo anche noi a scuola, abbiamo due classi interessate da protocollo Covid, una appena rientrata e l'altra a casa in attesa di fare i tamponi - racconta - Dalle famiglie, poi, ci arrivano informazioni poco confortanti: ci sono studenti che non sono positivi, ma hanno a casa un familiare contagiato, segno anche questo del fatto che il virus circola. Stiamo assistendo a una recrudescenza».

EFFETTI COLLATERALI

A complicare l'organizzazione delle attività scolastiche si aggiungono i possibili effetti collaterali post-vaccino per il personale scolastico. Ieri, ad esempio, alcuni lavoratori della scuola erano assenti per febbre per via del vaccino fatto il giorno precedente. «Riusciamo a giostrarci grazie al cosiddetto organico Covid, ma gestire una scuola in tempi di pandemia è davvero problematico conclude la dirigente Soffritti Noi siamo pronti con piani per tutte le eventualità, ormai abbiamo orari per la didattica a distanza al 50, al 65, al 75 per cento e ovviamente siamo preparati anche per un ritorno alle lezioni a distanza al 100 per cento». Anche altre realtà scolastiche dell'Alto Polesine seguono con apprensione l'evolversi della situazione e si tengono pronte a tornare a far lezione solo utilizzando gli strumenti digitali.

CASI IN AUMENTO

«D'altra parte nelle ultime settimane abbiamo riscontrato un aumento dei casi», constata Amos Golinelli, dirigente scolastico dell'Iis Levi di Badia Polesine e dell'Istituto comprensivo di Fiesso Umbertiano. Entrambi gli istituti in questo momento hanno casi di contagio: a Badia la settimana scorsa l'Usca (Unità sanitaria di continuità assistenziale) dell'Ulss 5 è intervenuta per effettuare decine di tamponi, 80 in un solo pomeriggio e altre decine nei giorni successivi, mentre nelle scuole di Castelguglielmo (che fanno parte dell'Ic di Fiesso) ci sono diversi casi e si attende di effettuare tamponi a una cinquantina di persone. «Considerata la situazione, lo dico a malincuore, in questo momento fare solo didattica a distanza sarebbe più semplice - dice Golinelli - Dispiace molto per i ragazzi, penso a quelli delle superiori che hanno in programma le prove Invalsi, ma ancor più ai bambini delle medie, perché a mio avviso la Sad è negativa per la loro fascia d'età. Ci atterremo a ciò che deciderà di fare la Regione e ci teniamo pronti».

Ilaria Bellucco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA