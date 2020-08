LENDINARA

ROVIGO «Siamo disposti a mettere a disposizione personale ausiliario per il ritorno a scuola e stiamo studiando la messa a punto dei servizi per le famiglie in quest'anno complesso in cui la scuola è più che mai una questione straordinaria».

DIALOGO CON LE FAMIGLIE

Spiega come l'Amministrazione comunale di Lendinara supporterà le scuole locali il sindaco Luigi Viaro, impegnato insieme all'assessorato alla Pubblica istruzione nel fornire sostegno all'Istituto comprensivo di Lendinara per organizzare il nuovo anno scolastico alla luce delle misure di contenimento dell'epidemia Covid-19. Lunedì Viaro, l'assessore alla Pubblica istruzione Francesca Zeggio e la dirigente scolastica dell'Istituto comprensivo di Lendinara Laura Riviello incontreranno la direttrice dell'Ufficio scolastico regionale Carmela Palumbo. «Chiederemo ciò che si può chiedere e presenteremo la disponibilità a dare tutto il supporto possibile alle scuole locali per rendere le cose più semplici dice Viaro Siamo disponibili a impiegare personale ausiliario tramite borse lavoro per tutte le azioni che richiedono addetti come l'accoglienza dei ragazzi al loro arrivo a scuola, l'accompagnamento degli studenti lungo i percorsi definiti per entrare e le operazioni di disinfezione».

Per poter fornire personale ausiliario facendosi carico dei costi il Comune potrebbe utilizzare i fondi ottenuti nell'ambito delle politiche regionali di contrasto alla povertà, per le quali peraltro Lendinara è capofila dei comuni polesani, impiegando persone bisognose di occupazione. Nel frattempo, sul piano materiale il Comune ha già fatto tutto ciò che era necessario per predisporre le scuole in vista del suono della campanella. Nella scuola media Mario è stata sistemata la pensilina esterna, che diventerà uno dei due punti di raccolta per l'accoglienza degli studenti, e sono stati realizzati percorsi pavimentati per l'accesso all'edificio. «È in corso anche un lavoro molto complesso per l'organizzazione dei servizi predisposti dal Comune, tra cui il doposcuola e il trasporto scolastico che quest'anno sono condizionati dalle inevitabili incertezze che ci sono ancora sugli orari di uscita, ad esempio dice il sindaco - Dovremo fare il punto sul numero di famiglie interessate a questi servizi per metterli in piedi, poi vedremo i costi che comunque non ricadranno interamente sulle famiglie, perché il Comune farà la propria parte».

TRASPORTO SCOLASTICO

Il numero di studenti che utilizzerà gli scuolabus, ad esempio, è importante per studiare i percorsi sapendo che i mezzi possono accogliere studenti con piena capienza solo se il tempo di percorrenza non supera il quarto d'ora, cosa piuttosto difficile per un territorio esteso come quello lendinarese. Quanto alla discussione e al sondaggio in corso sugli orari di lezione prospettati dalla dirigenza scolastica, ancora provvisori, Viaro invita le famiglie al dialogo e a non dimenticare la straordinarietà della situazione. «Invito a non dare per scontato nulla e non pensare che la porta sia sbarrata, a esprimere alla dirigente scolastica le difficoltà che ci sono conclude Viaro Certamente verrà fatto tutto il possibile. C'è un mondo molto complesso che sta dialogando per dare risposte alle famiglie e consentire l'avvio dell'anno scolastico nel migliore dei modi».

