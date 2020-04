SCREENING TRA GLI ANZIANI

LENDINARA Sono giornate vissute col fiato sospeso nella Casa Albergo per anziani di Lendinara, in cui dopo l'esecuzione a tappeto dei prelievi per verificare l'assenza di Covid-19 sono stati riscontrati anticorpi in nove anziani, poi fortunatamente risultati negativi alla prova del tampone. A rendere noto l'accaduto è la Ipab, informando del fatto che giovedì scorso i tecnici dell'azienda Ulss 5 hanno effettuato i prelievi per lo screening degli anziani ospiti e del personale della struttura. Si tratta dei tamponi rino-faringei per rilevare l'Rna del virus e dei test rapidi mirati a identificare gli anticorpi. È stato proprio il risultato di questi ultimi a scatenare tra giovedì e venerdì una forte preoccupazione, poi rientrata.

TEST RAPIDI

«Mentre i risultati dei tamponi per il personale arriveranno nei prossimi giorni, i test rapidi immunologici sugli anziani che vivono nella struttura hanno rilevato 9 casi con presenza di anticorpi spiega in una nota la Casa Albergo - La direzione e il coordinamento della struttura si sono prontamente confrontate col team di specialisti dell'Ulss 5 per analizzare il caso e attuare le procedure operative per assicurare le più idonee condizioni di sicurezza. Precisiamo che questi anziani sono del tutto asintomatici e non risulta abbiano avuto esposizione a particolari fattori di rischio. Va pure detto che i test basati sull'identificazione di anticorpi diretti verso il virus non sono ancora in grado di fornire risultati sufficientemente attendibili, perciò per queste 9 situazioni specifiche è stato somministrato un tampone rino-faringeo di controllo i cui risultati, pervenuti venerdì pomeriggio, con grande sollievo sono tutti con esito negativo».

ZONA DI ISOLAMENTO

I nove anziani in questione, i cui familiari sono stati informati, nel frattempo sono stati spostati in via cautelativa nella zona di isolamento individuata, ovvero la casetta costruita accanto alla struttura principale per ospitare in futuro un servizio per persone con disabilità. Lì passeranno i prossimi 14 giorni, oramai solo per osservazione, dato che non c'è positività così come non c'è alcun sintomo. «Anche le attività dei vari soggiorni sono state contenute, limitando le attività educative e occupazionali per evitare ulteriori rischi in questo particolare momento spiegano dalla struttura Inoltre è stato necessario sospendere il servizio di videochiamata per alcuni giorni, fino a quando arriveranno tutti gli esiti dei tamponi. Chiediamo la comprensione dei familiari e confidiamo nella loro collaborazione per portare avanti questo ulteriore sforzo, rivolto ad assicurare la sicurezza dei nostri anziani. L'auspicio è quello di ricevere subito dopo Pasqua gli esiti dei tamponi sul personale, in modo da escludere qualsiasi rischio e di poter far ripartire le attività nel modo migliore».

STOP VIDEOCHIAMATE

Per gli anziani ospiti, quindi, sarà una Pasqua non solo senza ricevere le visite dei propri cari, ma anche senza la possibilità di parlare con loro tramite videochiamata, cosa che ormai erano abituati a fare da un mese a questa parte. Ma la posta in gioco è alta ed è necessario stringere i denti per poter mantenere condizioni di sicurezza, con la speranza di poter voltare pagina quanto prima. «Dedichiamo un pensiero particolare ai nostri anziani e ai loro familiari, ma anche a tutto il personale che con la sua professionalità, dedizione e passione consente alle persone che abitano la Casa di sentirsi sicure, protette e di vivere serenamente concludono i vertici della struttura - Nonostante le difficoltà e i timori che a volte ci assalgono, devono sapere che non sono soli e che affronteremo e supereremo tutti insieme questa sfida».

Ilaria Bellucco

