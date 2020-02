LENDINARA

La Regione finanzia con 250mila euro il Distretto del commercio del Medio-Alto Polesine che raggruppa sette comuni sotto la guida di Lendinara, con l'obiettivo di rivitalizzare i centri e dare nuova linfa al commercio locale. Riconosciuto da palazzo Balbi già nel 2018, il distretto territoriale del commercio comprende Lendinara, ente capofila, e i comuni di Badia Polesine, Fratta Polesine, Villanova del Ghebbo, Giacciano con Baruchella, Lusia e Pincara, oltre a coinvolgere Confcommercio e Confesercenti provinciali come partner. A poco più di un anno dalla nascita dell'aggregazione arriva la notizia positiva: la Regione Veneto, scorrendo le graduatorie, ha finanziato con 9 milioni altri 37 progetti ammessi a contributo e messo a disposizione del distretto commerciale del Medio-Alto Polesine 250mila euro. Si tratta di fondi che verranno dati a posteriori, ovvero come parziale rimborso, solo dopo che saranno stati fatti e presentati con rendiconto gli interventi progettati.

Le attività pianificate coinvolgono principalmente le sette amministrazioni comunali, ma anche qualche soggetto privato che può ottenere un contributo per le spese sostenute per riqualificare, ad esempio, la propria bottega. La cifra a disposizione sarà ripartita tra gli enti locali del distretto secondo gli accordi presi e ogni comune potrà utilizzare le risorse per azioni di vario genere, purché mirate a rigenerare i loro centri urbani. Nelle attività del distretto rientrano la realizzazione di strutture, infrastrutture e servizi funzionali alle attività commerciali, il sostegno di politiche e azioni in tema di promozione del turismo e dei servizi, azioni di marketing urbano e territoriale e, non da ultimo, attività mirate a contrastare il fenomeno delle chiusure delle attività commerciali e la conseguente desertificazione dei centri.

Grande soddisfazione da parte delle amministrazioni comunali che potranno disporre di fondi utili per molte iniziative, rappresentate dal sindaco di Lendinara Luigi Viaro e dall'assessore al Commercio Franco Fioravanti.

«Ogni comune valuterà come utilizzare le risorse, per quanto ci riguarda continueremo a puntare molto sugli interventi per migliorare il decoro urbano e su particolari iniziative mirate alle attività economiche dice Viaro Noi, ad esempio, utilizzeremo parte dei fondi per finanziare il bando sostegno affitti con cui aiutiamo le attività che aprono i battenti nel centro storico, o quelle esistenti che vi traslocano, a sostenere il canone d'affitto della bottega per il primo anno. Un'azione che sta già dando i primi frutti con la prossima apertura di due nuove vetrine, segnale di una positiva controtendenza».

Nel passato distretto, che coinvolgeva solo Lendinara, inoltre, molte energie erano state dedicate alla formazione per gli esercenti, mirata ad esempio a come promuovere la loro attività tramite web e social network. Per prima cosa gli enti coinvolti dovranno individuare la persona a cui affidare l'incarico di manager del distretto, che si occuperà di progettare insieme alle amministrazioni, coordinare e portare avanti le azioni da sviluppare nel corso del tempo.

Ilaria Bellucco

