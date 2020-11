LO SCREENING

LENDINARA Sono emersi quattro casi di positività al Covid-19 nello screening a tappeto condotto nelle scuole elementari e medie statali di Lendinara, che ha coinvolto più di 700 persone. Saranno in quarantena fino al 9 novembre tre classi, una per ciascun plesso interessato, poichè in un caso a essere positivi sono due studenti della stessa classe. Il risultato è emerso grazie allo screening condotto da due squadre dell'Usca (Unità speciale di continuità assistenziale) del Servizio di igiene e sanità pubblica dell'Ulss 5 che ha coinvolto le scuole elementari Baccari e Sauro e la scuola media Mario. Circa 660 gli alunni sottoposti al tampone rapido, cui si sono aggiunti insegnanti, personale Ata e personale delle cooperative che forniscono servizi come doposcuola e trasporto scolastico, per un totale che ha superato quota 700.

TUTTI IN CODA

Ieri mattina a partire dalle 9 alla Baccari e alla Mario genitori e figli si sono messi in coda, secondo gli appuntamenti assegnati con orari scaglionati e seguendo percorsi dedicati di entrata e uscita, assistiti dai volontari della Protezione civile e dell'Associazione nazionale Carabinieri che si sono occupati di sanificazione, distanziamento e misurazione della temperatura per l'accesso. Il personale dell'azienda sanitaria ha sottoposto studenti e personale al tampone rapido nelle palestre dei rispettivi plessi, invitando poi le famiglie ad attendere l'esito nel giardino della scuola. Nel giro di un quarto d'ora o poco più, ognuno ha ricevuto il referto che per centinaia di nuclei familiari è stato motivo di sollievo.

QUATTRO POSITIVITÀ

Solo quattro hanno ricevuto notizia della loro positività, peraltro non riconducibile a contatti col caso positivo riscontrato tra il personale nei giorni scorsi che ha dato il via agli accertamenti. Si tratta del primo screening così ampio per Covid-19 condotto su interi plessi in Polesine. A dare il via alla decisione è stato, appunto, il referto positivo al tampone per una persona coinvolta in attività che riguardano sia le scuole elementari che le medie ma, sottolinea l'Amministrazione comunale, è stata colta anche l'occasione per fugare ogni dubbio per quelle classi in cui ci sono studenti a casa in quarantena per la positività di un familiare.

LAVORO DI SQUADRA

Il sindaco Luigi Viaro sottolinea che ciò è stato possibile grazie alla proficua collaborazione tra Ulss 5, Istituto comprensivo di Lendinara e Amministrazione comunale e si dice sollevato dai risultati. «Temevo che i numeri potessero essere più alti, ora si sono dissolte le tensioni che abbiamo vissuto nei giorni scorsi non sapendo cos'avremmo trovato dice Il risultato è anche un attestato della capacità organizzativa della scuola locale e del fatto che rispettando le regole si può evitare il contagio». I tamponi rapidi somministrati forniscono inoltre, sottolinea Viaro, un campione importante perché dietro alle persone testate ci sono 700 famiglie, ambienti lavorativi, sportivi e amicali. «È confortante, ma si tratta ovviamente di una fotografia di oggi ed evidenzia che molto dipende da noi rimarca Dobbiamo mantenere alta la guardia».

SCUOLE CHIUSE

Anche oggi le tre scuole saranno chiuse per sanificazione, domani si torna sui banchi, fatta eccezione per gli studenti delle tre classi in cui sono stati riscontrati i casi positivi, che saranno in quarantena fino al 9 novembre, giorno in cui effettueranno nuovamente un tampone rapido, e seguiranno le lezioni tramite didattica a distanza integrata. Fino a quella data, inoltre, per ulteriore prudenza gli alunni delle tre scuole dovranno indossare la mascherina anche seduti al banco.

