Lendinara terrà le sue scuole chiuse fino al primo marzo in attesa di valutare gli sviluppi della situazione coronavirus e rinvia il carnevale di tre settimane. Le decisioni sono maturate in una mattinata piuttosto concitata ieri in municipio, dove il sindaco Luigi Viaro ha incontrato anche gli organizzatori del carnevale in programma per oggi, rinviato al 15 marzo. Viaro, dopo aver sentito il prefetto Maddalena De Luca e la dirigente scolastica Laura Riviello dell'Istituto comprensivo di Lendinara, ha firmato un'ordinanza che stabilisce la chiusura delle scuole pubbliche e private lendinaresi fino al primo marzo compreso. Per gli alunni si tratta di un paio di giorni in più a casa, dal momento che nei primi tre giorni della settimana era già prevista la chiusura. «Si tratta di completare la settimana già corta data la vacanza per il carnevale dice il primo cittadino - Questa sospensione permetterà di capire la reale dimensione delle criticità nella nostra realtà lendinarese».

Certamente pesa sulla scelta il fatto che diversi lendinaresi lavorano all'ospedale di Schiavonia e sono in quarantena fiduciaria, così come il fatto che altre persone invece residenti nelle zone del padovano in cui ci sono casi accertati lavorando a Lendinara, come alcuni operatori del settore socio-sanitario rimasti a casa da venerdì per limitare i rischi. Inoltre in queste giornate caotiche serpeggia una certa preoccupazione tra i genitori degli alunni di alcune scuole locali, in modo particolare in qualche situazione in cui vi sono scolari a contatto con un familiare da poco rientrato dalla Cina.

La dirigente scolastica Riviello invita tutti alla tranquillità. «La situazione è sotto controllo e ogni circostanza è stata valutata attentamente dice - La decisione della chiusura è stata presa per evitare allarmismi, solo al fine di tenere ulteriormente monitorata la situazione». A Lendinara, inoltre, il Comune invita gli esercizi pubblici a usare materiale monouso.

«Non avendo ancora chiara l'ampiezza della situazione e le ripercussioni che potrà comportare per il nostro territorio, si chiede alla popolazione massima cura dei particolari igienico-sanitari aggiunge Viaro e, soprattutto, di non alimentare con affermazioni infondate il già ricco repertorio allarmistico». Cautela anche nella Casa Albergo per anziani, che chiede ai familiari degli ospiti di limitare il più possibile gli ingressi e le visite alla struttura, assicurando che sono in corso tutte le misure per la tutela dei residenti della Casa. «Si raccomanda di non accedere alla struttura qualora il visitatore presenti sintomi influenzali oppure si sia recato in zone o in altre strutture sanitarie coinvolte negli episodi di contagio», dice la direzione.

