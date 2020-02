IN PROVINCIA

ROVIGO Il controllo del vicinato sarà varato anche a Lendinara e Badia Polesine nel giro di poche settimane, con l'obiettivo di dare un sprint al progetto dopo uno stallo durato diversi mesi. Mentre a Rovigo l'Amministrazione comunale ha approvato pochi giorni fa e ieri fatto partire concretamente l'idea di creare reti di vicini attenti a quel che accade nel proprio quartiere, si muove qualcosa anche a Lendinara, primo comune polesano ad avviare il percorso cui, poi, si è aggregato il comune di Badia.

DUE ANNI DI ATTESA

Era il gennaio del 2018 quando il Consiglio comunale ha approvato all'unanimità la mozione presentata dal Movimento 5 stelle per introdurre nel centro altopolesano questo sistema, basato sulla creazione di una rete di vicini divisi in zone per lo scambio di informazioni e l'invio di segnalazioni qualificate alle forze dell'ordine. Nel corso di quell'anno hanno preso il via sia la raccolta delle adesioni da parte dei cittadini, sia gli incontri di formazione per i volontari che inizialmente erano una quarantina, subito pronti a far partire una rete nel popoloso quartiere di via Santa Lucia.

ADESIONI IN CRESCITA

Nel corso del 2019 le adesioni sono cresciute arrivando a un centinaio, e si sono formati gruppi di residenti per coprire sei diverse zone, comprese alcune frazioni. Nella primavera dello scorso anno si parlava di attivare subito i gruppi procedendo successivamente alla firma di un protocollo d'intesa già in fase di preparazione con la Prefettura, poi però il progetto ha subìto uno stop. Diversi i motivi dello stallo durato mesi: tra questo ci sono le elezioni amministrative che, comunque, hanno di fatto portato a una continuità tra Amministrazioni e non costituiscono l'unico fattore che ha inciso. Nel corso della querelle scoppiata a novembre in Consiglio comunale tra ex alleati sull'esistenza o meno di una bozza già condivisa con la Prefettura, il sindaco Luigi Viaro aveva parlato di un'azione di killeraggio da parte del comandante provinciale dei Carabinieri che, in sostanza, avrebbe frenato gli entusiasmi chiedendo che ogni cosa fosse formalizzata prima dell'avvio.

IN DIRITTURA D'ARRIVO

Si sono, poi, protratti i tempi necessari per mettere a punto una bozza da condividere con la Prefettura e il Comune di Badia. Ora però la situazione si è sbloccata, assicura il presidente del Consiglio comunale Nico Pavarin. «Sabato scorso il sindaco Luigi Viaro e io abbiamo incontrato il prefetto per un aggiornamento spiega Stiamo mettendo a punto il progetto e il protocollo d'intesa e ormai siamo pronti. I documenti saranno vagliati nei prossimi giorni dai capigruppo consiliari con la speranza di poterli approvare già nella seduta del Consiglio comunale convocata per fine mese».

PROGETTO CONDIVISO

Il progetto, in cui saranno indicate le aree di attivazione lasciando però uno spiraglio per la creazione di nuovi gruppi, sarà condiviso e sottoscritto anche dal Comune di Badia Polesine, così come il protocollo d'intesa. Dopo gli ulteriori passaggi formali con la Prefettura, dunque, anche in Alto Polesine potranno essere operative le reti create tra vicini per aumentare la sorveglianza che, ovviamente, devono limitarsi a segnalare le anomalie alle forze dell'ordine ed evitare di intervenire.

