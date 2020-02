LENDINARA

Chiama i giovani a raccolta per avere indicazioni su come sviluppare politiche a loro dedicate il progetto della Regione Veneto Il futuro conta che fa tappa a Lendinara con una giornata di studi, in calendario il 7 marzo dalle 9 alle 17 nello spazio WakeHub in via Caduti del Lavoro 33. Le iscrizioni sono già aperte sul sito internet. Il progetto curato dal Dipartimento di Economia dell'Università di Padova approda nel centro altopolesano, grazie alla collaborazione tra il Comitato intercomunale delle Politiche giovanili del Medio Polesine e il centro WakeHub, proponendo l'iniziativa I giovani come soggetto economico dedicata in modo particolare agli amministratori e ai giovani referenti di forum e consulte. Nel corso dei lavori sarà analizzato il ruolo ricoperto dai giovani nell'economia, con un'azione mirata alla stesura di un documento di indirizzo sulle politiche dedicate a valorizzare i giovani per lo sviluppo locale.

I LAVORI

A introdurre i lavori sarà il consulente d'impresa Emanuele Giacomella, poi il docente dell'Università di Padova Andrea Marella parlerà di come i giovani possano essere protagonisti dell'economia con le start up d'impresa e il consulente di sviluppo aziendale Filippo Vettore parlerà dell'autoimprenditorialità. Nel pomeriggio interverranno la change maker Enrica Crivellaro e l'esperto di welfare Giovanni Soave per parlare di pensioni, poi prenderanno il via i gruppi di lavoro per individuare strumenti di incentivo e di valorizzazione delle nuove generazioni nello sviluppo locale.

La partecipazione alla giornata di studi, di cui la cooperativa Il Raggio verde è partner operativo, è gratuita previa richiesta di iscrizione da compilare entro giovedì 27 febbraio nel sito internet www.wakehublab.org o www.ilfuturoconta.org.

