ANZIANI A RISCHIO

LENDINARA Settantadue ospiti contagiati e sei morti tra gli anziani risultati positivi, ventisei operatori col Covid-19, la Casa Albergo per anziani di Lendinara porta avanti una dura battaglia contro il nemico invisibile, ma realizzerà una stanza degli abbracci perché lo sconforto per la lontananza non prenda il sopravvento.

SECONDA ONDATA

È difficile la situazione nella struttura lendinarese che aveva superato indenne la cosiddetta prima ondata ed è stata una roccaforte inespugnabile fino al 17 novembre, giorno in cui è stato riscontrato il primo caso di positività tra gli operatori. Da allora la crescita dei contagi tra gli ospiti e gli operatori è stata costante, rallentando solo negli ultimi giorni, e purtroppo sale il bilancio dei lutti. Sono 6 gli ospiti deceduti con positività al Covid-19, seppur non necessariamente a causa del virus, stando a quanto riferisce la presidente del Cda della Casa albergo Tosca Sambinello. «Dobbiamo constatare come in quasi tutti i casi si tratti di persone morte con Covid-19 ma per le quali il virus non ha probabilmente inciso sul decorso - dice - Due persone erano già nella fase di fine vita, infatti i familiari erano già stati in struttura per l'ultimo saluto, un'altra aveva una neoplasia polmonare, tutti avevano patologie preesistenti importanti. La positività era emersa negli screening con tamponi, ormai effettuati a giorni alterni, in alcuni casi poco prima che la persona venisse a mancare». La presidente peraltro racconta come tra la settantina di ospiti risultati positivi al tampone ci siano situazioni assai diverse. «I sei anziani che costituiscono il primo gruppo di residenti contagiati non hanno mai avuto sintomi, stanno bene, ora vedremo se si sono negativizzati spiega Diversa, invece, la situazione di coloro che sono risultati positivi qualche giorno dopo e che presentano sintomi di varia entità».

STANZA DEGLI ABBRACCI

La struttura, col supporto dell'Ulss 5, sta tentando con ogni mezzo di far sì che il contagio sia circoscritto ai nuclei già posti in isolamento. Oltre ad affrontare la difficile situazione sanitaria, la Casa Albergo fa i conti anche con la carenza di personale, dato che 26 lavoratori della struttura sono positivi e in isolamento, e con la difficoltà di trovare nuovi operatori socio-sanitari e infermieri. «Siamo piegati ma non arresi, ci stiamo prodigando al massimo per affrontare questo brutto momento e tutelare al meglio i nostri residenti dice Sambinello Dobbiamo anche pensare allo stato emotivo e psicologico degli anziani, che da tempo non possono abbracciare i loro cari. Per questo abbiamo dei progetti mirati a realizzare percorsi per consentire la presenza dei familiari, allestendo una stanza degli abbracci analoga a quella già sperimentata in una struttura di Castelfranco Veneto». Questi mesi di pandemia, infatti, oltre a minare la salute dei più fragili e creare preoccupazione dei loro familiari rischia di portare anche a una sofferenza emotiva per la distanza e l'impossibilità di avere un contatto con le persone care. Allo scoppio dei contagi la struttura ha dovuto sospendere le visite dei familiari, che si svolgevano in un locale dedicato dotato di pannelli di plexiglass e con accesso autonomo dall'esterno. Attualmente gli anziani nei nuclei Covid possono ricevere telefonate dai loro familiari, con telefoni che vengono sono sottoposti a disinfezione dopo ogni utilizzo, mentre nei soggiorni privi di casi positivi è possibile parlare con i parenti tramite videochiamata. Con l'avvicinarsi del Natale, che quest'anno sarà difficile, fatto di separazione e preoccupazione, la Casa albergo sta raccogliendo in una cassetta postale posta fuori dalla struttura i biglietti augurali.

Ilaria Bellucco

