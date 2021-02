Ancora due persone decedute e la curva del contagio che torna ad alzarsi, forse spinta anche dalla variante inglese. Nelle ultime 24 ore sono deceduti un uomo di 85 anni del Basso Polesine e una donna di 87 di Rovigo: entrambi erano ricoverati in area Covid a Trecenta. Sono complessivamente 32 i nuovi casi riscontrati, dei quali solo sette erano già in isolamento domiciliare mentre per tutti gli altri si sta lavorando per tracciare i contatti e isolarli. Sono 923 le persone attualmente positive in provincia e ad oggi sono 1.158 le persone poste in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva, con l'incidenza che si assesta sul 2,78%.

I RICOVERI

Negli ospedali ci sono 65 ricoverati: 45 in area medica a Trecenta, 8 in terapia intensiva Covid, 10 pazienti in malattie infettive a Rovigo e altri due pazienti ricoverati per altre ragioni, ma positive al covid: una persona in psichiatria ad Adria e una persona in rianimazione a Rovigo. Rientrata la situazione nelle case di riposo, che sono ora ritornate alla quasi normalità, anche in relazione alla somministrazione dei vaccini che è ormai quasi completata. Risultano positivi: due ospiti al Csa di Adria, tre ospiti della Casa di Riposo San Gaetano di Crespino, due ospiti del Centro Servizi La Residence di Ficarolo, un ospite della Casa Albergo per Anziani di Lendinara, quattro ospiti E UN operatore all'Opera Pia Francesco Bottoni di Papozze, un ospite e un operatore della Casa di Riposo IRAS di Rovigo e un ospite della Casa di Riposo Sant'Anna di Villadose.

