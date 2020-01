LEGGE DI BILANCIO

ROVIGO Una sforbiciata da un milione netto per i Comuni polesani. Con Rovigo che paga il conto più salato, di oltre 185mila euro, ma con otto Amministrazioni che, invece, vedono aumentare le risorse a disposizione: Bosaro, Castelnovo Bariano, Crespino, Fratta, Loreo, Pontecchio, Taglio di Po e Villanova del Ghebbo. È l'effetto della revisione dei coefficienti per il riparto del Fondo di Solidarietà Comunale, lo strumento finanziario che viene utilizzato a livello nazionale per cercare di riequilibrare i conti dei Comuni in rapporto ai servizi fondamentali da garantire a tutti i cittadini e delle diversità geografiche o demografiche che possono svantaggiare o avvantaggiare le varie Amministrazioni.

SERVIZI PUBBLICI

Le classi di servizi prese in considerazione per il riparto del fondo, che per il 2020 assomma a oltre 6 miliardi di euro, sono otto: funzioni generali, polizia locale, istruzione, viabilità e territorio, trasporto locale, rifiuti, sociale, asili nido. I Comuni, invece, sono suddivisi in 11 diverse fasce. Il meccanismo di riparto è articolato e complesso e in estrema sintesi si articola fra capacità fiscale di ciascun Comune e dei fabbisogni standard, in modo da superare la cosiddetta spesa storica, ovvero mantenere i contributi così come sono sempre stati, senza tener conto delle differenze di base e delle mutate condizioni. Sulla carta è tutto molto giusto: chi è più efficiente e ha migliori servizi ha meno bisogno di finanziamenti rispetto a chi è in difficoltà. Ma tutto questo si scontra con i problemi che tutte le Amministrazioni hanno, con le aspirazioni di tutti i cittadini di avere servizi migliori e, alla fine, con lo storico divario fra territorio virtuosi e territori meno virtuosi. Che non è necessariamente una frattura nord-sud.

SOLIDARIETÀ TRA ENTI

Quest'anno, per il riparto sono stati modificati i pesi di due diverse funzioni, quella degli asili nido e quella del trasporto pubblico locale, e sono scattate ulteriori soglie di riequilibrio. Per qualcuno una manna, per qualcuno dolori. In totale, in Veneto, secondo una prima stima dell'Anci regionale, i Comuni, complessivamente, subiranno una riduzione del fondo pari a circa 7,8 milioni, con 418 Comuni su 563 che registrano una riduzione rispetto al 2019.

I TAGLI IN POLESINE

In Polesine, il taglio è di 1.001.164,18 euro complessivi, con Rovigo che vede il proprio fondo passare da 6,4 milioni a 6,2, con una differenza netta, al centesimo, pari a -184.692,70 euro. Taglio consistente, soprattutto se rapportato alla popolazione, anche per Porto Tolle -91.103 euro, Occhiobello -87.580, Castelmassa, -75.570 euro, Ficarolo, -40.156. Adria, invece, si vede ridurre i fondi di 42.131 euro, mentre Porto Viro di 2.578, Lendinara di 5.118 e Badia di 3.862. L'altro lato della medaglia sono gli otto comuni su 50 che, invece, se la ridono perché vedono lo stanziamento 2020 maggiore rispetto a quello del 2019. Si tratta di Bosaro, con +3.050 euro, Castelnovo Bariano con +5.635, Crespino con +2.630, Fratta Polesine con +4.236, Loreo con ben 6.139 in più, Pontecchio con +1.756 , Taglio di Po paperone con ben 14.350 euro di maggiorazione, e Villanova del Ghebbo con 1.946 euro.

ANCI IN RIVOLTA

Cercare di spiegare in poche e semplici parole il perché delle differenze è impresa ardua, ma in ogni caso l'Anci del Veneto è già sul piede di guerra: «Dopo i criteri del superamento del turnover che penalizzano pesantemente i Comuni veneti spiega il presidente Mario Conte, sindaco di Treviso - per i virtuosi ed efficienti ora arriva un'altra amara sorpresa dalla legge di bilancio. È vergognoso togliere queste risorse alle amministrazioni comunali, per darle magari a chi è in disavanzo o ha i bilanci in rosso».

Francesco Campi

