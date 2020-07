LA POLITICA

ROVIGO Lo schieramento che i sondaggi danno già, sulla carta, vincente, in Polesine ancora non sa ancora chi candidare alle prossime Regionali. Se il Partito Democratico, infatti, ha già ufficializzato la sua cinquina, nel centrodestra le acque sono ancora agitate. La Lega, infatti, non sa ancora con quali nomi si presenterà alle urne. Discorso diverso in Fratelli d'Italia, dove almeno un nome c'è già, quello dell'assessore portovirese Valeria Mantovan, mentre in Forza Italia voci di corridoio danno per certo quello di Luigia Modonesi, ex sindaco di Fiesso, già candidata (e non eletta) alle Politiche con Forza Italia: sempre che le lusinghe in arrivo da Venezia all'indirizzo verso suo marito, Edgardo Contato, direttore saitario dell'Ulss 5, non la spingano a farsi da parte per evitare conflitti sotto il tetto coniugale.

ELECTION DAY

Il voto per eleggere il governatore avrebbe dovuto svolgersi in primavera, ma a causa dell'emergenza sanitaria si è deciso di rinviare tutto a settembre. Nei giorni scorsi il decreto elezioni ha prorogato di tre mesi la durata del mandato dell'assemblea di palazzo Ferro Fini, per cui adesso, come dicono nei film hollywoodiani, il gioco comincia a farsi serio: i telefoni diventano incandescenti e le luci all'interno delle sedi di partito restano accese fino a notte inoltrata, tanto sono lunghe le riunioni. Il centrodestra, senza nemmeno troppi dubbi (quasi tutti concentrati in via Bellerio a Milano), sarà rappresentato da Luca Zaia. I sondaggi lo danno già per vincitore, ma tra l'Adige e il Po i partiti che lo sosterranno non sanno ancora chi schierare al suo fianco. Cristiano Corazzari, assessore regionale uscente a Cultura e Territorio e storico primo sindaco non di sinistra di Stienta, sarà certamente candidato, ma, come nel 2015, sarà nel listino di Zaia. Rimane così da capire chi invece correrà sotto le insegne del Carroccio. Un nome forte a questo punto potrebbe essere Michele Aretusini, capogruppo ella Lega a Palazzo Nodari, che però afferma di non sapere ancora nulla, ma che ammette «sarebbe un grande onore». Su chi potrebbe seguirlo nel listino verde ci sono varie ipotesi. Nell'Alto Polesine c'è il commissario provinciale Guglielmo Ferrarese, lendinarese e sodale di Corazzari, che magari potrebbe buttarsi nella mischia per tirare la volata al partito. Nel Delta il sindaco di Porto Tolle Roberto Pizzoli sembra abbia un grande consenso popolare, specialmente dopo la sua battaglia in Provincia per le concessioni di pesca, per cui non è da escludere che a due anni dalla sua elezione a primo cittadino possa impegnarsi in una nuova campagna elettorale. Poco distante da Porto Tolle c'è Porto Viro, dove nella Giunta di Veronese siede la nuova alfiere di Fratelli d'Italia: Valeria Mantovan. Giovane (appena 30 anni) e campionessa di preferenze alle Comunali del 2017 (310 preferenze), ha conquistato praticamente tutti nel partito di Giorgia Meloni e da mesi si guarda a lei come rappresentante polesana a Venezia.

AZZURRI SBIADITI

Rimane poi la questione Forza Italia, partito che in Veneto per anni ha avuto grandi risultati ma che negli ultimi turni elettorali non è più riuscita a sfondare. L'obiettivo del vicecoordinatore provinciale Andrea Bimbatti è quello di recuperare terreno rispetto agli alleati di coalizione (anche un po' per ripicca nei confronti dei tanti che sono fuggiti in FdI) e tornare a fare grandi numeri. Proprio Bimbatti pare stia riflettendo se partecipare alla competizione, come anche Layla Marangoni e Luigia Modonesi, mentre il presidente della Provincia e sindaco di Ceregnano Ivan Dall'Ara ha già risposto picche.

TRIS PER ZAIA

In ballo, infine, c'è un'ulteriore lista, quella che Zaia sta reclamando a gran voce proprio per amplificare il proprio consenso popolare, con nomi di spicco della società civile. Nel resto del Veneto sembra siano a buon punto, mentre in Polesine c'è un po' di resistenza perché ritenuta dispersiva in termini di voti. Il problema vero, per alcuni, è che in realtà metta ulteriore competizione, visti i nomi che circolano: si parla di un possibile ritorno in politica di Isi Coppola, ex assessore regionale con Galan e Zaia, e persino di una discesa in campo del direttore sanitario Edgardo Contato.

Alberto Lucchin

