ROVIGO Un anno e mezzo fa sei ex consiglieri comunali leghisti sono stati espulsi dal partito per avere causato la caduta di Massimo Bergamin da sindaco di Rovigo sottoscrivendone la sfiducia. Ora gli ex leghisti tornano alla carica, all'indomani della notizia legata al bonus Covid percepito da alcuni esponenti del partito, prima sospesi e poi reintegrati.

LA PROTESTA

Giancarlo Andriotto, ex rappresentante della Lega in consiglio comunale a Rovigo, non usa mezzi termini: «Apprendo dai giornali la notizia-farsa dei leghisti prima sospesi e poi sospesi dopo aver incassato il bonus di 600 euro. Il segretario Matteo Salvini aveva giurato massimo rigore e invece i suoi eletti sono stati reintegrati ovunque. Noi, invece, che non abbiamo rubato nulla, siamo ancora qui in attesa di avere qualche comunicazione dal partito. Restiamo fuori dal partito pur non avendo fatto nulla di grave, specie se rapportato a quanto fatto da alcuni consiglieri regionali leghisti».

I RIBELLI

Oltre ad Andriotto, sono ancora fermi al palo Fabio Benetti, Nicola Marsilio, Andrea Denti, Stefano Raule, Luca Gabban. «Siamo sei espulsi dal partito, ma all'epoca eravamo stati appoggiati per la firma che mandava a casa Bergamin da tutta la maggioranza dei militanti della Lega Rovigo e sostenuti anche da una gran parte dei cittadini», sottolinea Andriotto.

LA CACCIATA DI BERGAMIN

La Lega aveva espulso i sei ribelli polesani dopo che a fine febbraio 2019, a Padova, si era svolto il direttivo nazionale allargato della Lega e Liga Veneta alla presenza del segretario Gianantonio Da Re, del responsabile organizzativo Giuseppe Paolin e quello federale Alessandro Panza, oltre a parlamentari, assessori e consiglieri regionali leghisti. Nel corso della riunione erano stati deliberati i provvedimenti di espulsione di cinque consiglieri e un tesserato di Rovigo. «A distanza di tutto questo tempo noi stiamo ancora aspettando il reintegro, come ci avevano promesso, anche per il lavoro che abbiamo svolto, sia nel corso delle Amministrative di Rovigo che per le Europee. Voglio che si sappia, che noi siamo stati corretti, a differenza di altri».

L'ACCUSA

E qui Andriotto lancia l'accusa pesante contro due leghisti di primo piano del Polesine, entrambi con incarichi importanti. «Sono quelli della Lega e non essere corretti, come invece siamo stati noi - sbotta Andriotto - Mi riferisco in particolar modo a Guglielmo Ferrarese (commissario provinciale della Lega, tributarista e presidente dell'Ater, ndr) e Cristiano Corazzari (assessore regionale uscente a Cultura e Sport, ndr). Noi non abbiamo intascato un euro, nonostante tutta la mole di lavoro svolta».

Marco Scarazzatti

