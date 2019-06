Lega, i 6 traditori di Bergamin verso la riabilitazione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GLI EPURATI DELLA LEGAROVIGO Cacciati dalla finestra e riaccolti con il tappeto rosso (o verde, in questo caso) del portone principale. Sono i sei cosiddetti traditori leghisti che la sera del 21 febbraio hanno preso parte alle dimissioni di massa del consiglio comunale e che hanno quindi contribuito alla cacciata di Massimo Bergamin da Palazzo Nodari: Fabio Benetti (allora commissario comunale del Carroccio), Nicola Marsilio (ex capogruppo in consiglio comunale), Stefano Raule, Giancarlo Andriotto, Luca Gabban e Andrea Denti. A parte Denti,...