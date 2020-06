AGRICOLTURA

ROVIGO «Il Governo Pd e 5 Stelle, anziché sostenere il reddito degli agricoltori italiani nel difficile frangente che sta vivendo il nostro Paese, decide di regolarizzare gli immigrati clandestini con preoccupanti future ricadute in termini di sicurezza per i cittadini italiani». Le parole sono quelle del commissario provinciale della Lega Guglielmo Ferrarese: «Esprimiamo perplessità e preoccupazione sulla volontà di regolarizzazione di centinaia di migliaia di clandestini da parte del Governo Conte ed in particolare del Ministro dell'Agricoltura Bellanova - spiega Ferrarese - Gli agricoltori italiani, e veneti in particolare, hanno bisogno in questo momento di risposte certe sui problemi dell'intero comparto, come ad esempio il flagello della cimice asiatica o la tutela dei nostri prodotti rispetto a quelli provenienti dall'estero». «Questa sanatoria purtroppo - aggiunge l'assessore regionale Cristiano Corazzari - oltre a non risolvere i problemi degli agricoltori legati alla raccolta dei prodotti agricoli, del caporalato e dello sfruttamento della manodopera, non contribuisce affatto a dare risposta a tutti quegli italiani che hanno perso il lavoro a causa del coronavirus. Molto più utile per far incontrare il mondo agricolo e quello del lavoro sarebbe la semplificazione delle assunzioni come l'utilizzo dei voucher per la raccolta dei prodotti o l'impiego dei beneficiari del reddito di cittadinanza. Tutti strumenti che un governo ormai dichiaratamente di sinistra e assistenzialista non è in grado di riconoscere». Sul tema interviene anche la deputata polesana della Lega Giacometti: «La maxi-sanatoria per 600mila irregolari è semplicemente vergognosa - tuona - In questo momento di gravissima crisi economica, finanziaria e sociale in cui versa il Paese, il Veneto ha bisogno di risposte e risorse economiche per poter ripartire e sopravvivere non certo di clandestini a spasso nei campi».

R.Mer.

