ROVIGO L'influenza non guarda in faccia nessuno: ha messo ko presidente e dipendenti. Tutti gli sportelli della Lega consumatori della provincia di Rovigo e Ferrara sono chiusi per malattia e riapriranno solamente lunedì prossimo, 3 febbraio. L'influenza ha già colpito migliaia di polesani e non risparmia nemmeno la Lega consumatori. A letto con il virus sia la presidente Erika Zanca che le dipendenti dello sportello di Ficarolo.

L'influenza viaggia e supera il Po, visto che, con le stesse motivazioni, in questi giorni rimarranno chiusi gli uffici di Goro, Bondeno e la sede Acli a Ferrara. Un inconveniente che non ci voleva per le dipendenti di Ficarolo, in un periodo contrassegnato dalla notevole mole dì lavoro. Gli sportelli vengono subissati dalle richieste dei risparmiatori delle fallite Popolari venete e Carife.

Lega Consumatori punta ad allargare il raggio d'azione e, il prossimo settembre, dovrebbe aprire una sede a Rovigo, sbarcando anche nel capoluogo di provincia. Nonostante gli avvisi, pubblicati anche sui social, diverse persone si sono lamentate per la chiusura degli sportelli, non comprendendo l'eccezionalità dell'evento. Gli utenti devono pazientare fino al 3 febbraio: superata l'emergenza virus gli sportelli riapriranno i battenti. L'influenza ha causato disagi anche al punto medicina di Occhiobello, nella frazione di Santa Maria Maddalena. Tantissimi pazienti si sono rivolti ai medici di base per curare una semplice influenza, intasando le linee telefoniche e creando lunghe code agli sportelli d'accettazione.

Non accenna a fermarsi la corsa dell'influenza: nella settimana tra il 20 e 26 gennaio sono state 638 mila le persone colpite in tutta Italia, per un totale di circa 3.451.000 casi a partire dall'inizio della sorveglianza. Il picco non è stato ancora raggiunto e la curva epidemica continua a salire. In Italia l'incidenza totale è stata di 10,6 casi per mille assistiti, con il dato maggiore nei bambini sotto i cinque anni, dove è stata di 30,8 casi. Lo riferisce l'ultimo bollettino dell'Istituto superiore di sanità. L'incidenza registrata è stata di 20,68 casi per mille assistiti tra i 5-14 anni, di 8,95 casi nella fascia 15-64 anni e di 3,44 casi sopra i 65 anni. L'incidenza è aumentata in quasi tutte le regioni italiane, anche se risulta maggiormente colpito il centro Italia, in particolare Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo. L'andamento della curva epidemica è simile a quello della stagione influenzale 2018-19.

