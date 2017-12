Lega, aria di epurazioni E Bossi benedice Benetti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

POLITICAROVIGO Le elezioni si avvicinano e, anche a livello locale, la politica entra in fibrillazione. Nel giro di poche settimane, infatti, verranno definite le candidature e anche per questo, il clima tende a surriscaldarsi. Come testimonia il caso Goldoni, con le baruffe chiozzotte nell'ultimo consiglio comunale de capoluogo che hanno fatto registrare un'ulteriore frattura interna ad una maggioranza che negli ultimi mesi ha mostrato più di una crepa. Se il Pd, quindi, che a livello di sondaggi sembra vedere il proprio consenso e quello...