LE VITTIME

SAN MARTINO DI VENEZZE Francesco Crivellin aveva appena 44 anni e non aveva patologie che minassero la sua integrità fisica. Ma il Covid non gli ha lasciato scampo e si è spento attorno alle 13 di ieri dopo due settimane di ricovero in Terapia intensiva al San Luca di Trecenta. Un altro polesano che si è spento in giovane età, a conferma di come, in questa seconda ondata, il virus non abbia risparmiato nessuno.

TRA I PIÙ GIOVANI

Come era accaduto con Jonathan Callegaro, il portotollese che lo scorso 18 novembre si è spento a 40 anni. E che era sano. Le sue uniche problematiche erano legate a una delicata situazione psicologica per la quale seguiva una terapia farmacologica. Una situazione con qualche analogia con quella di Francesco, di San Martino di Venezze, che fino a un anno fa era stato anche seguito da un istituto di Badia.

TIROCINIO IN COMUNE

Ma era una persona sana e autonoma, che aveva terminato lo scorso dicembre un tirocinio di formazione e lavoro in Comune a San Martino. Un'esperienza che lo aveva rallegrato, anche perché usciva dal recente trauma della perdita della madre, dopo che, quattro anni fa. era venuto a mancare anche il padre. Viveva con il fratello Albino, di un annetto più grande, un esperto di informatica, che ultimamente è stato tutta la sua famiglia e che, a sua volta, si trova in questo momento ricoverato a Trecenta.

RECORD DI DECESSI

Quello del 44enne è il 334esimo decesso Covid fra i residenti in provincia di Rovigo. La 96esima dall'inizio dell'anno, con i primi venti giorni di gennaio che hanno fatto registrare una media vicina ai cinque morti al giorno. Per capire la violenza di questa seconda ondata, in tutta la prima, da febbraio a settembre, i morti erano stati in tutto 37, 28 dei quali ad aprile. Solo a dicembre, invece, sono stati 142. La maggioranza delle vittime sono stati anziani e persone con quadri clinici già segnati da altre patologie. Non era il caso, come già in più di un'occasione, del 44enne che si è spento ieri, un giovane uomo fisicamente sano.

IL SINDACO

A dare il doloroso annuncio della triste scomparsa, sottolineando proprio questo aspetto, il sindaco di San Martino Vinicio Piasentini, con un messaggio sulla pagina del Comune: «Con profondo dolore comunico che è venuto a mancare il nostro concittadino Francesco Crivellin di 44 anni, da due settimane ricoverato in terapia intensiva a Trecenta, dopo aver contratto il Covid. Quello di Francesco è il primo decesso attribuibile direttamente al virus e non anche ad altre concause. La sua giovane età lascia ancora più attoniti e increduli di fronte alla pericolosità della malattia che fino alla scorsa settimana non ci aveva toccato così direttamente. Il nostro pensiero e il nostro affetto vanno al fratello Albino, ricoverato anch'egli a Trecenta in terapia semi intensiva, al quale auguriamo una pronta guarigione. L'intera comunità di San Martino saprà essere vicina e sostenere Albino in questo momento doloroso e per garantirgli supporto e collaborazione».

GLI EX COLLEGHI

In Comune, chi ha lavorato fino a pochi giorni fa con il 44enne non sembra darsi pace: «Speravamo riuscisse a farcela sottolinea un dipendente -, facevamo tutti il tifo per lui. Era una persona speciale, aveva una grande bontà, lavorava con entusiasmo e precisione, salutava sempre tutti ed era di una gentilezza e di un'educazione che facevano sì che tutti gli volessero subito bene».

FRATELLO RICOVERATO

La morte di Crivellin, avvenuta ieri a metà giornata, ha destato molta emozione in paese. «È stata una cosa repentina rimarca Piasentini Francesco è stato ricoverato il 5 gennaio e le cose sono precipitate rapidamente. Dopo tre giorni anche il fratello Albino ha iniziato ad avere problemi respiratori ed è stato ricoverato anche lui, anche se le sue condizioni sembrano in miglioramento. Ma è comunque in terapia semintensiva con il casco di ossigeno. Francesco era una persona buona e gentile, la sua scomparsa mi addolora molto».

SOSTEGNO ECONOMICO

«Il Comune - prosegue il sindaco di San Martino Piasentini - sosterrà le spese del funerale in considerazione del caso e della situazione familiare. Questo è il secondo decesso per Covid fra i residenti a San Martino, il primo è stato una settimana fa, di una signora di 88 anni che però era già in ospedale con altre patologie, con il Covid che ha compromesso un quadro clinico già difficile».

F.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

