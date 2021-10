Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE VITTIMEROVIGO Il lutto cittadino per la tragica morte di Marco Stocco, Michael Zanforlin e Filippo Bettarello. È la richiesta e l'attesa che viene da più parti, da Boara Polesine al mondo del calcio, per la scomparsa dei tre giovani rodigini.Ragazzi uniti dall'amicizia, nata nella frazione e nello sport, così come a scuola, e l'affacciarsi alla vita adulta con anche i primi lavori. Marco Stocco, 18 anni di Boara Polesine, lavorava...