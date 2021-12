Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

FRAZIONIROVIGO Nuova vita per le ex scuole elementari di Roverdicrè che, nei piani dell'amministrazione Gaffeo, dovrebbero tornare agibili ed in uso ai cittadini entro la fine del 2022. Nei giorni scorsi, la giunta di Palazzo Nodari ha infatti dato il via libera al Progetto definitivo di manutenzione straordinaria ex scuole di Roverdicrè per messa in sicurezza e consolidamento strutturale: così recita la delibera approvata dal primo...