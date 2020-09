LE TESTIMONIANZE

«Ci sono grossi buchi nelle procedure per il Covid». Lo denunciano tre testimonianze di cittadini e famiglie alle prese con la quarantena. La prima è di uno studente di medicina, positivo. Lui è «l'uomo del 1981 residente in Medio Polesine» di cui parla il bollettino del 13 settembre, sintomatico pochi giorni dopo una gita a Gardaland con la famiglia «in cui c'era veramente moltissima gente».

STRANE RESISTENZE

Nel suo caso i sintomi iniziano di martedì e hanno un'escalation rapidissima. Il mercoledì mattina il medico di base prescrive una terapia antibiotica per fare una diagnosi differenziale, ma la persistenza dei sintomi costringe a richiedere il tampone nei giorni successivi. Positivo. «L'Ulss mi mette in sorveglianza attiva e nel frattempo li avviso che sono stato a Gardaland, richiedendo di confermare la positività sull'App Immuni per avvertire anche le altre persone che erano state a Gardaland lo stesso giorno. Senza successo. Nessun medico dell'Ulss con cui ho parlato è in grado di utilizzare l'App che permetterebbe di rintracciare e avvisare i contatti che non conosco. Mi hanno invece proposto di utilizzare l'App della Regione, che nessuno conosce e che non dialoga con utenti residenti in altre Regioni. Perché l'Ulss non spiega che come azienda ospedaliera si è rifiutata di segnalare la positività attraverso l'App Immuni e solo su insistenza ha proposto App elettorale di Zaia?».

Altri potrebbero essersi contagiati quel giorno a Gardaland senza saperlo. Di sua iniziativa, l'uomo ha rintracciato parenti e amici, perché «dopo oltre 10 giorni, tutte le persone da me segnalate e residenti fuori dalla provincia di Rovigo non sono state contattate dalle rispettive Ulss di competenza».

TERAPIE ERRATE

Tra i contatti stretti anche la figlia piccola residente in un'altra provincia. Non solo, l'uomo accusa di aver avuto suggerimenti sbagliati dagli operatori della sorveglianza. «Mi è stato consigliato di prendere farmaci per lenire il bruciore ai polmoni e al cuore, quando è meglio evitare di sovraccaricare i reni con l'assunzione di medicinali perché il Covid potrebbe attaccare anche lì».

È ALLERGICA: ISOLATA

La seconda testimonianza riguarda una ragazzina di Rovigo con disturbi cronici legati alle allergie, trattata come un'untrice il secondo giorno di scuola media: il rientro a scuola per lei è stato pessimo. Nonostante l'autocertificazione dei genitori, al primo starnuto in classe la ragazzina è stata isolata e sono stati chiamati i genitori con tanto di reprimenda del dirigente scolastico. Il pediatra di famiglia rifiuta di fare qualsiasi certificazione perché senza un tampone non può oggettivamente dichiarare la buona salute della ragazza. Risultato: famiglia sola, con la ragazza in piena salute a casa e in attesa del tampone. «Attendiamo ancora di essere chiamati per effettuare il tampone, speriamo il prima possibile per permetterle di riprendere la scuola. Tuttavia l'allergia si ripresenterà».

Il terzo caso è un bambino di un anno con diagnosi accertata di tonsillite con placche in gola: si presenta la febbre e scatta la procedura Covid pro forma, perché è evidente che i sintomi sono diversi e il bambino risponde bene all'antibiotico. «Dopo 8 giorni ancora nessun tampone - racconta la mamma - attraverso Pediatria mi fanno andare al pronto soccorso per il tampone. Dopo mezzora di attesa sotto il sole con il bambino ammalato in braccio, in reparto mi informano che non era arrivata la segnalazione del pediatra, la richiesta del tampone si era persa, i computer non hanno comunicato bene. Il tampone era negativo, ma l'attesa è stata complessivamente di 10 giorni».

