BOARA «Ciao amore mio, i tuoi sogni e progetti verranno portati avanti. So che mi guiderai. Io ho le spalle grosse, tutti potranno contare su di me, anche i tuoi ragazzi». Sono queste le parole con cui Claudia Carbonin ha salutato il suo Gianni. Arrivata in piazza sulla sua barca e con addosso la divisa di gara con scritto Kobra, il soprannome del marito, Claudia durante la celebrazione è sempre rimasta accanto al ritratto del marito, immortalato durante la premiazione di un trofeo di pesca. Il Kobra, come lo chiamavano gli amici, era un campione di bass fishing, una disciplina di pesca sportiva in cui vengono usate soltanto esche artificiali. Nonostante i premi vinti a livello nazionale e internazionale, il 36enne era una persona umile, a cui non piaceva sbandierare i propri successi. Alla fine della messa Claudia ha preso la parola per ringraziare tutte le persone che in questi giorni di immenso dolore sono state vicine a lei e all'intera famiglia di Gianni.

Toccanti anche le parole dell'amico Andrea, che si è fatto portavoce dell'intero gruppo di amici di paese: «Riuscivi a riunirci tutti attorno alla tua tavola. Non avresti voluto che fossimo tristi, avresti voluto vederci festeggiare ha detto l'amico ricordando che mercoledì la compagnia aveva fatto visita a casa di Gianni brindando a lui, al grande uomo che ha sempre dimostrato di essere, alla persona che andandosene si è portata via un pezzo dei loro cuori Avevi grandi valori. Ti avevo scelto come padrino di mio figlio nella speranza che crescendo diventasse come te: un grande che ha vissuto inseguendo i propri sogni».

Uno scroscio di applausi sulle note della musica rock che lui amava tanto è stato l'ultimo tributo a Gianni, ucciso da un destino beffardo mentre stava facendo quello che amava di più.

