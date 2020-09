LE SUPPLENZE

ROVIGO Iniziano oggi, dalle supplenze nella scuola primaria, le convocazioni al liceo Paleocapa per la stipula dei contratti a tempo determinato per l'anno scolastico 2020-21. L'Ufficio scolastico provinciale ha stabilito ieri il calendario delle convocazioni, che si aprono alle 8.30 per i posti di sostegno secondo le graduatorie provinciali per le supplenze (Gps) di prima fascia dal numero 1 al 15. A seguire i convocati dall'1 al 30 in seconda fascia delle Gps, e quindi dalle 10.30 i convocati dal numero 31 a fine graduatoria.

IL CALENDARIO

Le convocazioni per i posti comune di supplenza alle Primarie inizieranno alle 11.30 con i docenti inseriti nelle graduatorie a esaurimento dalla posizione 31 fino a fine graduatoria. Nel pomeriggio, dalle 14.30 le convocazioni per i candidati ai posti comune nella prima fascia delle Gps dal numero 1 al 70 e per coloro che, pur essendo in graduatoria nelle posizioni successive, rientrano tuttavia nelle categorie protette o godono dei permessi previsti dalla legge 104 per l'assistenza dei familiari con disabilità grave. Alle 16.30 seguiranno le convocazioni per la prima fascia dal numero 71 al 150.

POSTI DI SOSTEGNO

Al liceo Paleocapa giovedì sarà invece la giornata delle convocazioni per le supplenze su posti di sostegno alle scuole medie: alle 8.30 secondo la Gps di prima fascia dal numero 1 all'11, dalle 9.30 la seconda fascia dal numero 1 al 37. Alle 11.15 seguiranno le convocazioni per i posti vacanti di sostegno alle superiori (prima fascia Gps dall'1 al 9) e alle 12 quelle per chi è in seconda fascia dal numero 1 al 20. Nel pomeriggio di giovedì, invece, inizieranno alle 15 le convocazioni (prima fascia Gps dall'1 all'8) per i posti di sostegno alla scuola dell'infanzia: a seguire, è convocato chi è in seconda fascia, dalla posizione 1 alla 31. Mentre alle 16.30 sarà il turno dei docenti nelle graduatorie a esaurimento per i posti comune (dall'1 a fine graduatoria).

ARTE E IMMAGINE

Venerdì sarà dedicato interamente - dalle 8.30 fino al turno delle 17 - alle supplenze alle scuole medie (posti comuni), dalla classe di concorso Arte e immagine (A001) fino alle supplenze da assegnare per l'insegnamento del violoncello.

TEMPO DETERMINATO

Sabato si prosegue dalle 8.30 con le convocazioni per gli incarichi a tempo determinato su posto comune alle superiori: si comincia dalla classe di concorso Design e si concluderà col turno delle 11.30 per le classi di concorso da Scienze degli alimenti a Scienze giuridico-economiche. Le rimanenti classi di concorso esauriranno le convocazioni lunedì prossimo, 14 settembre, dalle 8.30 per le secondarie di secondo grado e dalle 16.30 per le scuole medie (Gps prima fascia incrociata, dalle 17 seconda fascia incrociata).

ENTRATA IN SERVIZIO

L'Ufficio scolastico territoriale raccomanda ai candidati di portare i moduli richiesti già compilati e, all'inizio di ogni turno di convocazione, di esibire l'eventuale autocertificazione per l'assistenza di familiari con disabilità secondo la legge 104 del 1992 o di possesso del titolo di riserva previsto dalla legge 68 del 1999 a tutela delle categorie protette. Ulteriore raccomandazione è quella di prendere al più presto servizio presso la sede scelta, in quanto dalla data della presa di servizio decorre il trattamento economico.

Nicola Astolfi

