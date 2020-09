LA RIPRESA

ADRIA Tutto regolare o quasi ad Adria per la ripresa dellanno scolastico. I protocolli di entrata e uscita dalle scuole di ogni ordine e grado, con percorsi dedicati, hanno funzionato egregiamente. Solo in alcune circostanze si sono verificati allentrata dei mini assembramenti. Il lavoro di queste ultime settimane da parte dei dirigenti scolastici, degli addetti ai lavori, degli uffici comunali e soprattutto le raccomandazione impartite dalle famiglie ai ragazzi, sembrano comunque aver funzionato, almeno per il primo giorno di scuola. Tutti o quasi sono stati rispettosi delle buone pratiche quotidiane per la tutela della salute. Unici problemi si sono verificati, allorario di entrata e di uscita, nei pressi di alcune scuole primarie, dove si è formato il solito blocco di auto parcheggiare in doppia fila per far scendere e salire i ragazzi e mini capannelli ai cancelli e cortili. In alcune scuole superiori mancano, invece, le mascherine chirurgiche da distribuire agli studenti che per il momento dovranno procurarsele da soli.

Tutto regolare per il primo cittadino Omar Barbierato che ieri, accompagnato dalla consigliere Oriana Trombin, ha fatto visita al corpo insegnante e agli alunni dei plessi scolastici delle scuole dellinfanzia, elementari e medie oltre che ai piccolini dellasilo nido. «Questo giorno - ha specificato il sindaco - è stato un momento emozionante per gli scolari soprattutto dopo il lungo periodo di didattica a distanza. Da docente ho augurato buon lavoro e un grande in bocca al lupo a tutti i colleghi. Per gli studenti spero che il nuovo anno scolastico possa essere pieno di curiosità, stupore e arricchimento personale. A tutti loro ho chiesto di applicare tutte quelle attenzioni che ogni mattina usano a scuola, anche nel loro tempo libero con gli amici, al fine di tutelare se stessi e gli altri».

