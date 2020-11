SUPERIORI

ROVIGO Tra gli istituti superiori che erano pronti al passaggio alla didattica a distanza al 100 per cento, il liceo Celio-Roccati, spiega la dirigente scolastica Anna Maria Pastorelli, è arrivato alla nuova fase dopo un breve periodo in cui si erano organizzate le attività didattiche con la presenza a scuola a rotazione per il 25 per cento degli studenti: due giorni la settimana per prime e quinte, un giorno per le altre classi. Si continueranno a svolgere in presenza, però, le attività di laboratorio del liceo artistico. E in accordo con le famiglie, prosegue la preside Pastorelli, la didattica in presenza proseguirà anche per alcuni alunni con bisogni educativi speciali.

L'IMPEGNO

«Per ora - aggiunge - non abbiamo avuto particolari difficoltà per i collegamenti e la risposta della classi è buona. La scuola ha già predisposto il Piano della Didattica digitale integrata, che disciplina le modalità di lavoro a distanza per docenti e studenti, e ha provveduto a effettuare alcuni acquisti per incrementare le attrezzature digitali disponibili nelle sedi scolastiche. Il team digitale e i tecnici dell'istituto supportano i docenti e le famiglie nel caso di qualche difficoltà nella gestione della strumentazione informatica, e si stanno organizzando anche dei corsi di aggiornamento per docenti, con l'obiettivo di migliorare le competenze digitali».

DISPOSITIVI DA FORNIRE

Il liceo Celio-Roccati ha già provveduto anche a mettere a disposizione dei dispositivi elettronici in comodato d'uso per le famiglie: sono stati consegnati finora 25 notebook e tablet. A breve la scuola farà uscire un nuovo avviso per le richieste dalle famiglie di dispositivi da utilizzare per la didattica a distanza. Infine, conclude la preside Pastorelli, «i consigli di classe sono in modalità a distanza. L'esperienza dello scorso anno scolastico è stata positiva, data la partecipazione anche dei rappresentanti dei genitori e degli alunni. Inoltre, il coordinamento docenti-dirigente avviene attraverso l'uso del registro elettronico e spesso attraverso collegamenti sincroni».

RETI DA POTENZIARE

Al Viola-Marchesini la dirigente scolastica Isabella Sgarbi spiega che «con l'uso delle tecnologie si è fatto un balzo in avanti: si evitano gli spostamenti e i costi del pendolarismo, ma non nascondo che i problemi ci sono, anche se siamo stati i primi ad avere la fibra. Proprio in queste settimane stiamo facendo un ulteriore potenziamento sulla rete, perché i software che usano gli ingegneri quando spiegano il Cad o altre materie tecniche, sono molto dispendiosi. Non si tratta solo di parlarsi via etere, bisogna reimpostare la didattica e la cosa non è semplice».

IL NODO LABORATORI

La preside del Viola-Marchesini aggiunge che «non è ancora chiara la ricaduta sugli apprendimenti, ma l'impressione è che molto vada perso. In questo momento le classi frequentano a turno un solo giorno alla settimana e solo i laboratori. Per un tecnico o uno studente del professionale, perdere l'aspetto laboratoriale è perdere il 50% del valore del diploma. Speriamo che tutta questa situazione possa rientrare, per il bene dei nostri ragazzi».

N.Ast.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

