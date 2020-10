OPERE PUBBLICHE

ROVIGO Due mesi di lavori e le strade di Rovigo e delle frazioni mostrano un volto nuovo, più ordinato e curato, oltre al fatto, assai più importante, che percorrerle al volante o in sella a una bicicletta, è decisamente più sicuro.

Con la fine del mese di settembre, sono terminati diversi interventi di asfaltatura e sistemazione dei marciapiedi lungo le strade del territorio comunale, secondo un piano di guerra a buche, voragini e avvallamenti annunciato dall'amministrazione di Palazzo Nodari intorno alla metà di luglio e partito nei primi giorni di agosto. Piano che nei giorni scorsi è arrivato a conclusione con i cantieri, aperti qua e là sia nel capoluogo che nelle frazioni, che hanno chiuso i battenti lasciando, al loro posto, manti stradali nuovi di zecca. Seppure altri interventi verranno fatti finché le temperature e il meteo lo consentiranno.

GLI INTERVENTI

A fare il punto sugli interventi eseguiti nel mese appena terminato è la stessa amministrazione comunale, che mette in fila le strade oggetto di sistemazione. In città sono state rimesse a nuovo viale Porta Adige, via De Gasperi, viale della Pace, via della Resistenza e via Fermi nel tratto del sottopasso, e via Galimberti. In quest'ultima strada, in particolare, anche il marciapiede è stato ristrutturato.

Nelle frazioni, invece, è stata portata a termine l'asfaltatura nelle vie Borghetto, Baracca e Filzi a Fenil del Turco, in via Bergamo a Sant'Apollinare, nelle vie Portazze e Busovecchio a Grignano, in via Casalveghe a Concadirame, via Curtatone a Boara Polesine, via Custoza e in un tratto, compresa la sistemazione del marciapiede, in via dei Mille a Mardimago, infine in viale Primo Maggio a Borsea.

Intanto, ricorda sempre l'amministrazione, prosegue il rifacimento dei marciapiedi lungo corso del Popolo, in pieno centro città, iniziati alla fine di luglio, con gli operai che stanno intervendo nel tratto tra piazza della Repubblica e ponte Marabin.

PROGRAMMAZIONE

La chiusura degli ultimi cantieri è arrivata alla fine di due mesi intensi di lavori caratterizzati, tra l'altro, dall'avvio del nuovo anno scolastico lo scorso 14 settembre. In quell'occasione, il sindaco Edoardo Gaffeo e l'assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Favaretto avevano parlato di «una grande campagna di manutenzione» in atto, con particolare riguardo per «le vie dove si concentrano gli istituti scolastici». Non solo. I vari interventi sono stati in parte programmati anche grazie alle segnalazioni dei cittadini che hanno consentito al Comune di avere il quadro dei punti più deteriorati e pericolosi, attuando una sorta di pronto intervento buche.

I lavori realizzati, come spiegato da Favaretto lo scorso luglio, rientrano nell'Accordo quadro biennale di Manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali e di Risanamento e riqualificazione delle infrastrutture viarie del territorio comunale per un importo complessivo di 450mila euro.

Lo stanziamento di ulteriori fondi con l'avanzo di bilancio 2019 e i contributi arrivati dallo Stato per l'emergenza coronavirus, permetteranno ulteriori manutenzioni delle strade, ma anche di edifici pubblici e altri interventi, come anticipato ieri su queste colonne.

Elisa Barion

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA