Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I LUOGHIROVIGO In questa estate caldissima e di grande siccità, il fiume Po regala a chi non ha la possibilità o la voglia di andare fino al mare, la possibilità di recarsi in spiaggia tra il verde della natura incontaminata delle golene e delle anse del grande fiume. E così in questi giorni, sia infra settimana che durante il week-end, le spiagge emerse grazie alla siccità, stanno regalando a numerose persone, la possibilità di...